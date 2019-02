Charly T. langer in voorarrest in Spanje

Het voorarrest van de 17-jarige Charly T. is vandaag door een rechter in het Spaanse Alicante met drie maanden verlengd, ondanks diplomatieke druk van Nederland. De jongen zit sinds augustus vorig jaar vast in een jeugdgevangenis op verdenking van seksueel misbruik van twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar. Vorige maand is door de aanklager vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling tegen hem geëist. Naar verwachting komt de zaak einde deze maand voor.

In november sprak NRC met Charly T., zijn vader en advocaten over de zaak: De vakantie van Charly T. (17) eindigde in een Spaanse cel

De zaak van Charly trok de voorbije maanden de aandacht van verschillende media, advocaten, politici, de Kinderombudsman, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassade in Madrid en het Spaanse Ministerie van Justitie. Verzoeken van verschillende partijen om de minderjarige jongen zo snel mogelijk naar Nederland te halen werden keer op keer door de rechter afgewezen. De rechter houdt ondanks diplomatieke druk van Nederland vast aan haar besluit de minderjarige Nederlander vast te houden wegens vluchtgevaar, omdat Charly „geen wortels” in Spanje zou hebben.

De rechter is bang dat hij zijn mogelijke straf zal ontlopen. Bij verstek veroordelen is niet mogelijk in het Zuid-Europese land. Seksueel misbruik wordt in Spanje als een zwaar vergrijp gezien. En de maatschappelijke druk om geweld tegen vrouwen hard aan te pakken is groot. Als Charly Spanjaard zou zijn geweest, dan had hij naar alle waarschijnlijkheid zijn zaak thuis hebben mogen afwachten. Minderjarige Spaanse verdachten worden alleen bij uitzondering en onder strikte voorwaarden in voorarrest gezet.

Enige minderjarige

Charly werd op 16 augustus 2018 door de Spaanse politie aangehouden. Dat gebeurt nadat twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar, met wie hij die ochtend onder invloed van drank in een zwembad is geweest, hem beschuldigd hebben van seksueel misbruik. Charly ontkent, volgens hem gebeurde het drinken van wodka en de seksuele handelingen met wederzijdse instemming.

Direct daarna wordt Charly voor een half jaar naar een jeugdgevangenis gestuurd. Daar verblijft hij tussen veroordeelde minderjarige criminelen. De meisjes mogen aan het einde van hun vakantie naar huis. Ze zijn geen partij meer in de rechtszaak. Hun ouders willen geen commentaar geven.

Per jaar worden zo’n tweehonderd Nederlanders per jaar in Spanje worden opgepakt. Maar Charly is de enige minderjarige Nederlander die in het buitenland vastzit, blijkt uit gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Spaanse wetgeving noch Europese verdragen zijn berekend op het geval van de minderjarige Nederlander. Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft aangedrongen op een regeling die het mogelijk maakt dat maken een verdachte als Charly in zijn eigen land zijn proces kan afwachten.