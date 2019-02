Haagse Zaken: hoe het CDA partijleider Buma bijstuurt naar het midden

Nog geen drie maanden geleden hoorde in je Haagse Zaken hoe het CDA onder leiding van Sybrand Buma steeds meer naar rechts verschuift. Sindsdien is er veel veranderd. De draai van de partij over het kinderpardon staat symbool voor meer. In de partij is een groep ontstaan die terug naar het midden wil. Een strategisch beraad richt zich op de vraag hoe het CDA er over tien tot vijftien jaar voor moet staan.

Luister ook de vorige alevering van Haagse Zaken: Het kernwapendebat is terug in Den Haag.