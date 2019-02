Segers (CU): vier hele verschillende partijen, maar geen huwelijkscrisis in de coalitie

Gert-Jan Segers (CU): geen huwelijkscrisis in de coalitie

Foto Sander Koning/ANP

Huwelijkscrisis in de coalitie? ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers wil er niets van weten. "We hebben geen huwelijk. We kunnen dus ook geen huwelijkscrisis hebben", zei hij zaterdagmiddag bij het congres van zijn partij in Zwolle.

Segers reageerde daarmee op de spanningen die de afgelopen weken merkbaar waren in de coalitie. Het kinderpardon werd na crisisberaad verruimd. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet zich kritisch uit over het klimaatakkoord, tot ergernis van vooral ChristenUnie en D66. "Wat de afgelopen weken wel duidelijk hebben gemaakt is dat we deel uit maken van een coalitie met vier hele verschillende partijen", sprak Segers. "We verschillen als het gaat om asielbeleid, duurzaamheid en zorg voor de schepping. Toch is ook gebleken dat dit vier partijen zijn die alle vier kiezen voor samenwerking."

Aanvaring Denk en PVV

Als voorbeeld van hoe het volgens hem niet moet, haalde hij de aanvaring aan tussen Selcuk Özturk van Denk en Machiel de Graaf van PVV in de Tweede Kamer deze week. Een "beschamende vertoning" volgens Segers en "een dramatisch voorbeeld voor een samenleving die soms al zo verdeeld is". Hij stelde voor dat Kamerleden bij "dit soort wangedrag" een "time-out" zouden moeten krijgen, als een sporter die tijdelijk het veld wordt uitgestuurd tijdens een wedstrijd.

Segers had het in zijn toespraak meermaals over het belang van "opkomen voor de weerlozen". Hij haalde het kinderpardon aan dat onlangs een uitbreiding kreeg. Ook sprak hij over mensenhandel en gedwongen prostitutie. Het kabinet moet meer werk maken van de bestrijding daarvan zoals volgens Segers overeengekomen is in het regeerakkoord. "Wetgeving blijft te lang liggen. Terwijl sommige slachtoffers niet langer kunnen wachten." Het bijstaan van schuldenaars en het helpen van de armsten van de samenleving krijgt volgens hem ook nog te weinig aandacht van het kabinet.

Spoorverbindingen

Segers zei in zijn toespraak verder geschrokken te zijn van de plannen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) voor verbetering van de spoorverbindingen. Die zouden zich te veel op de Randstad richten. "Alle verbeterde treinverbindingen leidden naar de Randstad en alles stopte bij Zwolle. Dit is geen Randstadkabinet maar een kabinet van heel Nederland en dat moet een kabinet van heel Nederland blijven."