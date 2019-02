Amazon-baas Bezos beschuldigt uitgever van afpersing

Jeff Bezos, de topman van Amazon.com, heeft de uitgever van het Amerikaanse roddelblad The National Enquirer donderdag beschuldigd van afpersing rond zijn vermeende buitenechtelijke relatie - een explosieve aantijging aan het adres van David Pecker, een invloedrijke bondgenoot van president Donald Trump.

In een opzienbarend blog dat Bezos donderdagavond publiceerde op de website Medium, getiteld “No thank you, Mr. Pecker”, schrijft Bezos dat de uitgever van The National Enquirer, American Media Inc. (AMI), heeft geprobeerd hem te chanteren met “intieme foto’s” die hij zou hebben gestuurd naar de voormalige tv-presentatrice Lauren Sanchez.

Lees ook: De warme banden van Trump met roddelblad de National Enquirer

Volgens Bezos eisten vertegenwoordigers van AMI dat als hij niet wilde dat de foto’s worden gepubliceerd, hij een “onjuiste openbare verklaring” zou afleggen dat verslaggeving over zijn vermeende affaire met Sanchez in The National Enquirer niet politiek gemotiveerd was. Bezos, ook de eigenaar van The Washington Post, meent dat er wel politieke redenen achter zitten.

De 55-jarige Bezos, de rijkste man ter wereld, en zijn echtgenote MacKenzie kondigden vorige maand hun echtscheiding aan, na 25 jaar huwelijk. Kort daarna publiceerde The National Enquirer intieme sms-berichten tussen Bezos en Sanchez, en een relaas over hun affaire.

Privé-onderzoek

De Amazon-baas stelde op eigen kosten een onderzoek in naar de vraag hoe de tabloid aan de berichten was gekomen. Een privé-detective, Gavin de Becker, verdenkt de broer van Sanchez van betrokkenheid, meldt persbureau AP op basis van een anonieme bron met kennis van het onderzoek. Michael Sanchez is een aanhanger van Trump en kennis van Trump-bondgenoot Roger Stone, de beruchte Republikeinse spin doctor.

Bezos en De Becker menen dat het lek was bedoeld om Bezos in diskrediet te brengen. Bezos wordt regelmatig gehekeld door Trump, onder meer wegens kritische verslaggeving over de president in The Washington Post. In januari nam Trump Bezos, die hij “Jeff Bozo” noemde, op de korrel naar aanleiding van de berichten over zijn privé-leven:

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019

De conclusie van De Becker viel verkeerd bij AMI, dat Trump gunstig gezind is. Bezos maakt in zijn blog berichten van AMI openbaar, waarin hij door middel van wat hij omschrijft als een “voorstel tot afpersing” wordt opgeroepen zijn onderzoek en de verdachtmakingen te staken.

“Zij zullen de persoonlijke foto’s publiceren, tenzij Gavin de Becker en ik een specifieke onjuiste openbare verklaring afleggen tegenover de pers dat wij ‘geen kennis of basis hebben om te suggereren dat de verslaggeving van AMI politiek gemotiveerd was, of beïnvloed door politieke krachten’.”

AMI heeft nog niet op de beschuldiging van Bezos gereageerd.

De topman van AMI, David Pecker, heeft erkend dat AMI voor de presidentsverkiezingen van 2016 de rechten van een verhaal over een buitenechtelijke affaire van Trump met voormalig Playboy-model Karen McDougal opkocht, met als doel het te verzwijgen tot na de verkiezingen. Zo wilde Pecker voorkomen dat Trump in moeilijkheden zou komen.

Pecker werkt sinds vorig jaar mee aan een juridisch onderzoek in New York naar die transactie en naar de betaling van zwijggeld aan de voormalige porno-actrice Stormy Daniels, eveneens om een affaire met Trump te verhullen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.