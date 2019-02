Acteur Albert Finney op 82-jarige leeftijd overleden

De Britse acteur Albert Finney is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stierf volgens zijn familie na een kort ziektebed, meldt de BBC. In 2011 maakte hij bekend nierkanker te hebben.

Finney is in zijn carrière vijf keer genomineerd geweest voor een Oscar, maar won de filmprijs nooit. Hij is onder meer bekend worden door zijn rollen in Saturday Night and Sunday Morning, Scrooge, Murder on the Orient Express en Under the Volcano.

Hij begon zijn carrière op het toneel en genoot zijn opleiding bij de Royal Academy of Dramatic Art in Londen. Zijn doorbraak kwam met de rol van fabrieksarbeider Arthur Seaton in de film Saturday Night and Sunday Morning.

Dit bericht wordt aangevuld.