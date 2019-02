Aantal ernstige snelheidsovertredingen neemt opnieuw toe

Het aantal fikse snelheidsovertredingen lag in 2018 opnieuw hoger dan eerdere jaren. Dat bevestigt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) na berichtgeving van de Volkskrant. Vorig jaar reden ruim 72 duizend automobilisten minstens dertig kilometer per uur te hard. Dat is 10 procent meer dan het jaar ervoor.

Het aantal mensen dat veel te hard rijdt, neemt al jaren toe. In 2017 werden bijna 67 duizend snelheidsovertreders gepakt die minstens dertig kilometer per uur te hard reden. Het jaar daarvoor was dat nog ruim 65 duizend en in 2015 iets meer dan 55 duizend. Het gaat voornamelijk om snelheidsovertredingen op snelwegen, blijkt uit de cijfers van het CJIB.

Politiestakingen

Een duidelijke verklaring voor de groei in bekeurde hardrijders over de afgelopen jaren heeft het Openbaar Ministerie niet. Het totaal aantal snelheidsovertredingen bleef in 2018 met ongeveer 7,8 miljoen nagenoeg gelijk, bleek uit cijfers die het CJIB donderdag al publiceerde.

Justitie vermoedt dat dit te maken heeft met de politiestakingen van de zomer. Bij mobiele radarcontroles concentreerden agenten zich toen door gebrek aan mankracht op grove overtredingen. Snelheidsovertredingen van onder de dertig kilometer per uur lieten ze toen veelal zitten. Dit zou kunnen verklaren waarom er relatief veel snelheidsovertredingen van dertig kilometer of meer zijn genoteerd, maar een verklaring voor de vermoedelijke algehele toename van het aantal hardrijders heeft het OM niet.

Wanneer automobilisten meer dan dertig kilometer te hard rijden, wordt het Openbaar Ministerie ingeschakeld. Meestal krijgen bestuurders dan via een strafbeschikking een extra hoge boete, maar als ze meer dan vijftig kilometer te hard rijden, kan het rijbewijs worden ingenomen. Indien weggebruikers twee keer te snel rijden, kan zelfs hun voertuig in beslag genomen worden.