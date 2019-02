Waar vind je nog een échte man?

Het is natuurlijk prima dat de grenzen tussen mannen en vrouwen vervagen en iedereen tegenwoordig kan doen en laten wat hij wil; het nadeel is dat ik het zicht een beetje ben kwijtgeraakt op wat nou een echte man is en waar ik die zou kunnen vinden.

Vroeger hoefde je voor een echte man alleen maar even de burlende geluiden richting voetbalkantine te volgen en dan had je zo een hele kluit. Tegenwoordig vind je ze net zo makkelijk bij de yoga en bij het bloemschikken, en zijn juist de vrouwen heer en meester in het voetbal geworden. Ik vind dat enorm verwarrend.

Gelukkig is er sinds 2013 ‘The Barberstation’, een kapper exclusief voor mannen – ‘gents only’ staat er op het raam – waar mannen geknipt worden, een biertje drinken, beppen over hun baard en de code ‘no girl-talk’ is.

Ik dacht zelf altijd dat echte mannen gewoon naar de buurtkapper gingen – kwartiertje erin en eruit, geen getut hou op man, en daarna weer verder met de betegeling van de achtertuin – maar dat blijkt dus niet zo te zijn: hier komen juist de échte mannen naartoe.

Want bij zo’n buurtkapper is het veel te vrouwelijk voor de echte man, zegt eigenaar Jean van Rossum, hij noemt dat „de omgekeerde emancipatie”. Met zijn zaken in Utrecht, Nijmegen, Arnhem en Eindhoven zet hij wat dat betreft de hakken in het zand, „maar alles met knipoog hoor”, want hij heeft „natuurlijk niks tegen vrouwen”, maar hij merkt wel dat mannen het waarderen dat ze hier onder elkaar kunnen zijn.

Want hier hoeven ze geen trendy kapsels. Hier hoeven ze niet te kletsen over kinderen en vakanties en hier kunnen ze gewoon schunnige grappen maken in een ambiance die doet denken aan die van een saloon uit het wilde westen, maar dan met Elvis, pin-ups, dierengeweien, Johnny Cash en Clark Gable aan de muren. „Rock-n-roll”, typeert Van Rossum, die zelf onberispelijk gekleed is als een dandy: pak, das, dasspeld, horlogeketting, ringen en tatoeages.

En ja, er wordt hier inderdaad getut met baarden en oliën, maar dat gaat hier op een mannenmanier. Zo hebben de haarproducten bijvoorbeeld ‘geen greintje verzorging’, maar louter ‘pure power’, zegt Van Rossum. Echte mannen-pommade.

Waar eindigt dit? Met mannen-snackbarren en mannen-bloemenzaken?

Als ik het hele verhaal gehoord heb, ben ik hartstikke enthousiast: een échte-mannen-reservaat, vermomd als kapperszaak. Sterker nog, ik wil zelf ook wel zo’n kapper, met bier en no girl-talk. Maar er is één belangrijk nadeel: ik mag er als vrouw niet in, ja, nu even voor het interview, maar straks moet ik weer weg. Heb ik eindelijk een plek gevonden waar ik echte mannen kan ontmoeten, moet ik voor het hek blijven staan, een hartverscheurende situatie.

Maar ik maak me ook zorgen. Want het begint nu misschien met een kapperszaak, maar wat als straks nog meer mannen het op hun heupen krijgen, waar eindigt dit? Met mannen-snackbarren, mannen-bloemenzaken, mannen-Nutellawinkels, mannen-natuurwinkels, de mannen-Huishoudbeurs?

Met plekken waar vrouwen vermomd met een baard naartoe moeten om nog echte mannen te kunnen zien, met loketten waar je als vrouw voor echte mannen moet betalen? Als de echte man voor zichzelf kiest, waar kun je hem als vrouw dan nog tegenkomen? Bij de Hornbach?

Help! Stop de vrouwenemancipatie!