Vrij zijn is...bloot een tentoonstelling bezoeken

Een stille woensdagavond in het kunstenaarsdorp Bergen. Op de beelden in de tuin van museum Kranenburgh ligt sneeuw, binnen staat de verwarming hoog. In het auditorium verzamelen zich vijftig mensen die straks in hun nakie de tentoonstelling Bloot, het kwetsbare lichaam gaan bekijken. Directeur Mariette Dölle heet welkom. „Hoe kijken we naar blote mensen? Op Facebook delen we alles, maar bloot is taboe. We gaan massaal naar de sauna, terwijl je naakt op het strand steeds minder ziet. Kunstenaars onderzoeken die verwarring. Het lichaam is niet iets om je voor te schamen. We vinden het bijzonder om vanavond de mensen die dit verhaal al vertellen de tentoonstelling te laten bezoeken.”

Of er nog vragen zijn. Ja, een: „Mogen we op blote voeten?” Zeker, de vloer is extra gedweild. Samen uitkleden. In de gang zijn kluisjes, maar vrijwel iedereen hangt z’n kleren gewoon over z’n stoel. In groepjes gaan ze door het museum. Gidsen vertellen over een installatie met genderneutrale mode van Maison the Faux, glazen penissen van Maria Roosen, de giga polyester penis van Atelier van Lieshout.

Ik voel me een beetje in de etalage gezet Nicole Ott

Huisarts André Steketee (54) is hier met een vriend van de atletiekvereniging. Samen bezoeken ze activiteiten van NFN Open & Bloot: naakt volleyballen, zwemmen in het Tikibad of een tentoonstelling. Waarom er vanavond alleen veertig plussers zijn? „Dat heeft denk ik met de nieuwe preutsheid te maken. In de jaren zeventig waren we opener. Daar streden we voor.” Naakt zijn voelt voor hem vrij. „Het opent naar de ander, omdat je jezelf blootgeeft. In een museum heb je normaal weinig contact, nu hebben we allerlei gesprekjes.” Bijvoorbeeld over een mooi campagnefilmpje van de SP uit 2008 waarin een oude dame zich helemaal uitkleedt om bezuinigingen in de zorg aan te klagen.

Nicole Ott (50) is een dagje uit met haar partner, naar de Zaanse Schans en daarna hierheen. Ze vindt het wel veel penissen en vagina’s: „Bij bloot denk ik toch aan andere onderdelen.” Ook zij prijst de relaxte sfeer. „We gaan ook weleens naaktzwemmen. Vooral omdat het zo rustig en vredig is.”

Waarom er zo weinig vrouwen zijn? „Ik snap dat, ik ben ook niet al te zeker over mijn lijf. Door dit soort dingen te doen, is het bij mij verbeterd. Iedereen is zichzelf, er wordt niet gegluurd, geloerd of veroordeeld.” Wel is ze beduusd van de camera’s van rtv Noord Holland en BNN. Er is toestemming gevraagd, maar toch. „Ik voel me een beetje in de etalage gezet.”

Met de handen op de rug slenteren alle lijven door helverlichte zalen, een enkeling op sandalen. In de laatste zaal hangen foto’s van een goudmijn van Bas Princen. Met zwaar geschut wordt gehakt in het lichaam van de aarde. Niets kwetsbaarder dan de natuur.