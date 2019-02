VN-rapport: dood Khashoggi was brute moord

Een VN-onderzoek naar de omstandigheden rondom de dood van journalist Jamal Khashoggi heeft geconcludeerd dat het gaat om een “brute en geplande moord, uitgevoerd door functionarissen van de Saoedische staat.”

Lees ook: Saoedi-Arabië weigert uitlevering moordverdachten Khashoggi

VN-onderzoeker Agnes Callamard zei donderdag in een verklaring dat dit de conclusie was nadat zij met een team onderzoek heeft gedaan in Turkije, meldt persbureau Reuters. Ook concludeerde het team dat Saoedische ambtenaren het onderzoek van Turkije naar de dood van Khashoggi in oktober hebben ondermijnd, onder andere door dertien dagen lang geen onderzoekers toe te laten tot de plaats delict.

Het vierkoppige VN-team heeft ook de geluidsopnames van de moord gehoord, waar al eerder naar werd verwezen door onder anderen de Turkse president Erdogan. Callamard heeft aangegeven haar volledige rapport te kunnen presenteren in juni.

Er zijn geen specifieke namen genoemd door Callamard van Saoedische functionarissen die schuldig zouden zijn. Daarnaast heeft zij ook niet aangegeven of uit het onderzoek is gebleken dat de kroonprins Mohammed bin Salman opdracht tot de moord heeft gegeven.

Elf veroordeelden in Saoedi-Arabië

Een Saoedisch openbaar aanklager gaf eind vorig jaar aan dat er elf verdachten zijn aangeklaagd voor de moord op Khashoggi, nadat het land eerst had ontkend dat het om een moord ging. Voor vijf van de verdachten is de doodstraf geëist. De VN-onderzoeker zegt echter ernstig te twijfelen aan de eerlijkheid van deze rechtsgang en heeft een officieel bezoek aan het Saoedische koninkrijk verzocht.

De Turkse hoofdaanklager heeft om de uitlevering van een aantal Saoedi’s gevraagd, waaronder van Saud al-Qahtani, een belangrijke adviseur van kroonprins Bin Salman, en generaal Ahmed al-Asiri. Deze werden beiden in oktober al door het Saoedische koningshuis ontslagen.

Amerikaanse geheime diensten geloven dat de opdracht tot moord op Khashoggi is gegeven door de kroonprins. Volgens Saoedi-Arabië hebben de daders van de moord op eigen houtje geopereerd.

Journalist Jamal Khashoggi werd op 2 oktober vorig jaar vermoord op het Saoedische consulaat in Istanbul terwijl zijn verloofde buiten op hem stond te wachten. Hij schreef columns voor de Washington Post, waarin hij zich kritisch had uitgelaten over de kroonprins.