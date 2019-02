Twitter verliest weer gebruikers, maar boekt opnieuw winst

Twitter heeft het afgelopen kwartaal opnieuw een paar miljoen maandelijks actieve gebruikers verloren. Tegelijkertijd wist het sociale mediabedrijf aanzienlijke beter dan verwachte financiële resultaten te behalen. Het bedrijf boekte, voor het vijfde kwartaal achtereen, winst.

Dat blijkt uit de donderdag verschenen kwartaalcijfers van het sociale mediabedrijf.

Het aantal maandelijkse gebruikers daalde afgelopen kwartaal met 5 miljoen tot 321 miljoen. Het is het tweede kwartaal op rij dat het aantal maandelijks actieve gebruikers daalt. Volgens het bedrijf wordt de daling veroorzaakt door een aantal veranderingen die het recentelijk heeft doorgevoerd. Zo worden er minder notificaties per mail verstuurd naar gebruikers om hen te stimuleren twitter te gebruiken. Twitter heeft na kritiek van de Amerikaanse overheid het afgelopen jaar ook werk gemaakt van het opsporen en verwijderen van nepaccounts. Zo meldde de Amerikaanse krant The Washington Post in juli dat het bedrijf meer dan een miljoen accounts per dag heeft geblokkeerd omdat die gebruikt werden door trollen.

Ondanks de daling van het aantal gebruikers, boekte Twitter over de afgelopen drie maanden 255 miljoen dollar (224 miljoen euro) winst. Dat is meer dan een verdubbeling van de winst over dezelfde periode vorig jaar. Ook boekte het bedrijf een kwart meer omzet: 909 miljoen dollar. Het is het vijfde kwartaal op rij dat Twitter winst maakt, na jaren van verlies. Volgens analisten wijst dat erop dat het bedrijf financieel stabiel begint te worden.

Twitter liet weten vanaf nu te stoppen met de rapportage over het maandelijkse gebruik. Voortaan laat het bedrijf alleen nog weten hoeveel gebruikers er dagelijks advertenties kunnen zien op Twitter. Het afgelopen kwartaal lag dat aantal op 126 miljoen mensen, dat is een stijging van 9 procent ten opzicht van een kwartaal eerder. Het aantal dagelijkse gebruikers ligt lager dan bijvoorbeeld Snapchat, waar 60 miljoen mensen meer dagelijks gebruik van maken.