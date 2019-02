Couscous tfaya is een echte klassieker uit de Marokkaanse keuken. Als kind moest ik er niks van hebben, maar inmiddels ben ik dol op die zoet-hartige combinatie van gecarameliseerde ui en rozijnen op een bergje couscous. U kunt het zo serveren en het vegetarisch houden of er kip bij maken.

De laatste keer dat ik het in Marokko at in een fraai restaurant zat er naast de kip ook wortel bij, in het recept hieronder wordt aangeraden om het bovenop couscousgroenten te serveren, maar oorspronkelijk is het alleen met ui en rozijnen en zo eet ik het ook het liefst. De couscous bereidt u wederom volgens het basisrecept.

Pel de uien en snijd in halve ringen. Verhit een flinke laag arachideolie in een koekenpan en bak hierin op halfhoog vuur de uien zachtjes gaar en goudbruin. Breng op smaak met peper, zout en kaneel. Voeg als de uien bijna gaar zijn de rozijnen en honing toe en laat de uien zacht worden. Schep vlak voor het serveren een royale portie boven op de couscousgroenten.