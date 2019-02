PVV-Kamerlid wil collega Denk voor ‘eeuwig najagen’

Een half jaar geleden riep Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) op het debat te voeren „zonder persoonlijk te worden”. Woensdagavond moest ze opnieuw ingrijpen, toen een debat over bijstand uitmondde in een harde aanvaring tussen de Tweede Kamerleden Selcuk Özturk (Denk) en Machiel de Graaf (PVV).

Onderwerp was de fraude onder Turkse Nederlanders in de bijstand. Tijdens de spreektijd van De Graaf verscheen Özturk aan de interruptiemicrofoon, zwaaiend met een artikel uit NRC over de drie politieke functies die De Graaf combineerde voor zijn Kamerlidmaatschap, tussen 2010 en 2012. Hij was toen fractievoorzitter in de Haagse raad, Eerste Kamerlid, en actief als fractiemedewerker. Het woord fraude kwam in dat NRC-stuk niet voor.

Özturk wilde De Graaf „een spiegel laten zien”, zei hij. „Hij is zelf door fraude in opspraak gekomen.” De Graaf werd daarop fel: „Zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dan ben je van mij.” Özturk jouwde op zijn beurt De Graaf uit: „Ga lekker naar huis.”

Kamervoorzitter Arib had „een ontzettend vervelend gevoel” overgehouden aan de aanvaring, zei ze. Ze hekelde het taalgebruik. De Graaf nam daarop zijn woorden terug. Özturk weigerde dat. „Dit incident heeft het hele debat verknald”, zei Jasper van Dijk (SP) na afloop. „Dit was erger dan het schoolplein. En dat allemaal voor een filmpje op Facebook.” (NRC)