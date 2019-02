Politie arresteert verdachte voor steekpartijen in Den Haag

De politie heeft donderdagmiddag in Sittard een verdachte aangehouden voor twee steekpartijen woensdagavond in Den Haag. Het gaat om een 32-jarige Hagenaar, laat de politie weten.

Bij de steekincidenten vielen twee gewonden. Het eerste slachtoffer was een 17-jarige jongen. Hij zag volgens Omroep West rond 19.15 uur dat een man de band van zijn fiets lek wilde steken, en sprak hem daarop aan. Daarop stak de man de jongen in zijn arm. Een kwartier later werd even verderop een hardloper meerdere keren gestoken. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar.

De politie had al snel het vermoeden dat achter beide steekpartijen dezelfde persoon zit. Tips die via Burgernet waren binnengekomen, brachten de recherche op het spoor van de verdachte. Agenten doorzochten een aantal adressen in Den Haag, en kwamen er uiteindelijk achter dat de man in Sittard was. Daar werd hij opgepakt. Of de slachtoffers willekeurig zijn uitgekozen, zegt de politie niet.