Onderzoek naar lek Rotterdamse wethouder richt zich ook op raadslid

Het onderzoek naar het lekken door de opgestapte Rotterdamse D66-wethouder Adriaan Visser richt zich ook op de rol van CDA-raadslid Christine Eskes. Dat bevestigen bronnen rond het stadhuis. Eskes zou op de hoogte zijn geweest van het lekken van een geheim stuk over het Schiekadeblok of zelf gelekt hebben. Eskes zelf geeft geen commentaar.

Wethouder Visser (financiën, grote projecten en haven) stapte afgelopen dinsdag op. Hij stond onder grote politieke druk, omdat hij een powerpointpresentatie voor het college uit 2009 over de risico’s van een erfpachtovereenkomst met projectontwikkelaar LSI aan de pers had gelekt.

De deal leidde tot miljoenenverliezen voor de gemeente. Visser was als topambtenaar destijds grotendeels verantwoordelijk, stelt de Rekenkamer. Met het lekken van de presentatie wilde Visser aantonen dat voorafgaand aan de deal wel allerlei risico’s zijn besproken. Het stuk was sinds 2009 nog altijd geheim, volgens de Rekenkamer.

Verhit debat

Meerdere raadsleden en ook een of meerdere wethouders zouden op de hoogte zijn geweest van het lekken, voordat burgemeester Ahmed Aboutaleb op 31 januari een melding hiervan kreeg. De betreffende raadsleden en wethouders van wie de namen worden genoemd ontkennen deze geruchten desgevraagd.

Tijdens een debat op donderdag wilde de lokale partij Nida een motie in hoofdelijke stemming brengen, waarmee raadsleden konden verklaren of zij vooraf op de hoogte waren van het lekken. Volgens de gemeentesecretaris is een dergelijke persoonlijke verklaring in strijd met de gemeentewet. De motie werd afgekeurd. Het verhitte debat werd door Aboutaleb tijdelijk stilgelegd zodat iedereen kon bedaren.