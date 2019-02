Nederland werkt aan gesprekken met Rusland over aansprakelijkheid MH17

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrouwt er steeds meer op dat er in de nabije toekomst gesprekken kunnen plaatsvinden met Rusland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Dat bevestigde een woordvoerder van het ministerie donderdagavond tegen NRC na berichtgeving van RTL Nieuws.

“We zijn via diplomatieke kanalen in contact met Rusland over staatsaansprakelijkheid”, laat het ministerie weten. “We hebben er toenemend vertrouwen in dat we binnenkort met de Russen om de tafel gaan.”

De gesprekken zullen volgens RTL Nieuws binnenkort plaatsvinden. Diplomaten, ambtenaren en juristen uit Nederland, Rusland en uit Australië gaan elkaar ontmoeten, zeggen bronnen tegen het programma. Het ministerie wil dat “bevestigen noch ontkennen”, aldus de woordvoerder. “Om de vertrouwelijkheid van het proces niet te schaden doen we geen verdere mededelingen.”

Lees ook: Rusland aansprakelijk stellen voor MH17 – wat betekent dat?

‘Nog niet vooruitlopen op onderhandelingen’

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) wil nog niet zeggen welke concrete resultaten de gesprekken met Moskou moeten gaan opleveren. “Het is een proces van stap voor stap. Helaas is het nog niet zover dat ik kan zeggen: we gaan nu onderhandelen”, aldus Blok tegenover verslaggevers in het gebouw van de Tweede Kamer. “Ik kan niet vooruitlopen op wat eruitkomt als we ook echt gaan onderhandelen.” Het vooroverleg verloopt volgens de bewindsman “in positieve sfeer”. “We mogen hoopvol zijn”, zegt Blok.

Nederland heeft Rusland vorig jaar mei samen met Australië officieel aansprakelijk gesteld voor de ramp waarbij 298 doden vielen, onder wie 193 Nederlanders. Minister Blok zei tot dat besluit te zijn gekomen omdat het voor Nederland vaststaat dat Rusland verantwoordelijk was voor de raketinstallatie waarmee de Boeing van Malaysia Airlines is neergeschoten. Rusland heeft tot nu toe altijd ontkend dat MH17 is neergehaald met een Russisch Boek-projectiel.