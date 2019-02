MoMA ontvangt 200 miljoen dollar uit nalatenschap Rockefeller

Het Museum of Modern Art (MoMA) in New York heeft een recordgift van 200 miljoen dollar ontvangen uit de nalatenschap van David Rockefeller, zo’n 175 miljoen euro. Tegelijkertijd maakte het museum bekend dat het vanaf 16 juni vier maanden dicht gaat.

De reden voor de sluiting is de uitbreiding van het museum met ruim 3.700 vierkante meter tentoonstellingsruimte en een nieuwe entree. Het museum grijpt de nieuwbouw aan voor een rehang van de collectie. De bedoeling is dat bij de heropening op 20 oktober duizend extra werken in het museum te zien zullen zijn.

Oud-bankier David Rockefeller overleed in maart 2017, 101 jaar oud. Hij was de laatst levende kleinzoon van oliemiljardair John D. Rockefeller. De De immense kunstcollectie die hij met zijn vrouw Peggy aanlegde, werd mei vorig jaar bij Christie’s geveild voor het recordbedrag van 835 miljoen dollar.

De banden tussen David Rockefeller en het museum zijn nauw. Zijn moeder Abby was in 1929 een van de oprichters van het MoMA. Vanaf 1948 tot aan zijn dood zat hijzelf in het bestuur van het museum. Bij leven schonk hij het museum kunstwerken van onder anderen Cézanne, Gaugain, Picasso en Matisse. In 2005 doneerde hij al eens 100 miljoen dollar.