Met pinguïn of als dino in klimaatmars

10.30 uur

Op het Malieveld in Den Haag staan duizenden scholieren en er blijven er meer komen vanaf het station. Ze gaan demonstreren voor het klimaat. Op de grond naast de uitgang zitten vier tienermeiden een kartonnen bord te beschilderen. „We wilden dit eigenlijk in de trein vanuit Breda doen, maar die zat helemaal vol”, vertelt Elodie Elshout (17). Hun spandoek is wel af: ‘Alle tieners zeggen nee tegen CO 2 ’. De trein vanuit Utrecht was zo vol dat Jet Conijn (16) en Linda Nouar (17) zelfs in de eerste klasse moesten staan. Jet: „Mensen zeggen altijd dat het niet werkt als je iets in je eentje doet. Daarom gaan we met z’n allen.” Ze zijn met een groep van 26 klasgenoten. „We doen het ook thuis: minder douchen, afval scheiden.” Linda: „Door mij eten we nauwelijks nog vlees thuis.”

11.30 uur

Duizenden jongeren springen met hun borden in de lucht op de muziek die vanaf een podium over het Malieveld galmt. Een van de organisatoren van Youth for Climate Nederland geeft een speech. Iedereen juicht. Dan begint de mars: langs het Binnenhof en weer terug.

Er zijn niet alleen scholieren. Gillende meisjes zwermen met camera’s rond Jesse Klaver. De SP deelt soep uit. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie deelt chocolademelk uit, in de hoop de jongeren te overtuigen hun sector in te gaan. ‘Grootouders voor het klimaat’, staat op het spandoek dat Arnold Mudde (68) vast heeft. ‘Ik loop nu ook voor later’, staat op de hoed van de vrouw naast hem. Mudde: „Wij horen bij Urgenda en staan al twee jaar regelmatig bij het Binnenhof voor het klimaat.”

Met een hoofdtooi van een echte paradijsvogel staat Raki Ap (34), uit West-Papoea . „Ik ben solidair met iedereen die last heeft van klimaatproblemen. Vooral mijn volk en de andere Pacifische eilanden. Er zijn al eilanden gezonken, andere worden preventief ontruimd. De politiek moet de multinationals aanpakken.”

De stickers op de rugzakken van de jongeren laten zien dat ze het met Ap eens zijn: ‘Zij verkloten het klimaat, wij moeten korter douchen. Shell no!’

Even een selfie, en dan snel de McDonald’s in

Een jongen in een dinopak pronkt met de tekst ‘Nature killed dinosaurs, why wouldn’t it kill us?’. De 17-jarige Amira Perfors uit Hardenberg draagt een pinguïn op een gletsjer op haar hoed, want „beelden raken meer dan teksten”. Amira: „Ik ben vegetariër en door mij mijn ouders en broertje ook. We eten biologisch, koken op hout en rijden op gas. We gaan al jaren niet met het vliegtuig. Toen ik zei dat ik voor een schoolreisje naar Rome met de trein wilde, moest ik op gesprek komen en kreeg ik te horen dat het niet uitmaakte, omdat iemand anders die plek op het vliegtuig wel kocht. Als iedereen zo denkt, gebeurt er nooit wat.”

12.00 uur

Tijdens de mars schreeuwen stilstaande groepjes de namen van vrienden die ze zoeken. Bomen en ingangen van parkeergarages worden beklommen. Velen staan aan de kant foto’s en filmpjes te maken. „We staan hier al een uur”, vertelt Maarten Brons (41), leraar van een school in de buurt. „En het blijft maar komen.”

Een jongen klimt tegen het Thorbeckehuis op om de VVD-vlag naar beneden te halen. Zes politieagenten, onder wie vier te paard, schieten op hem af. Hij moet zijn ID laten zien en mag na een gesprek weer verder. „VVD, weg ermee!”, wordt hem toegejuicht.

„Een paar rotte appels heb je altijd”, zegt Donna Nederpelt (16), van Youth For Climate. „Er waren ook vuurwerkgooiers. Die zijn er ook niet voor het klimaat. Maar verreweg de meesten wel en dat is zo onwijs gaaf om te zien.”

Aan het einde van de stoet worden twee mannen steeds overvallen met vragen. Ze dragen een bord waarop staat dat CO 2 goed is voor het leven. „We willen positiviteit over het klimaat verspreiden. Mensen zijn veel te pessimistisch. Sommige mensen plegen zelfs zelfmoord.”

Zoals de zoon van Mirjam Weijers. Haar zoon, Lucas Bouwmans, was 16 toen hij zich twaalf jaar geleden van het leven beroofde. „Een van de factoren was het klimaat. We hadden [de documentaire] An Inconvenient Truth gezien en hij was daarna helemaal down. Hij geloofde niet dat het goed zou komen.” Ze hoopt dat hij ongelijk had. „Soms ben ik bang voor de toekomst die hij blijkbaar voor zich zag.”