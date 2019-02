Lichaam geborgen uit vliegtuig waarin Emiliano Sala zat

Het lichaam dat werd gevonden in het vliegtuigje waarmee voetballer Emiliano Sala is neergestort, is geborgen. Dat heeft de Britse Air Accidents Investigation Branch (AAIB) donderdagochtend bekendgemaakt. Of het gaat om de voetballer of om de piloot, is nog onduidelijk. Het nieuws kwam enkele uren nadat bekend was geworden dat FC Nantes, de Franse club die Sala net had verkocht aan Cardiff City, een rekening heeft verstuurd voor de betaling van een deel van de transfersom.

Sala verdween toen hij op 21 januari met een propellervliegtuigje vanuit Nantes onderweg was naar zijn nieuwe club in Wales. Ruim een week later werd het vliegtuig gevonden bij Guernsey op de bodem van Het Kanaal. Het lichaam dat is geborgen, werd aangetroffen in het het wrak. De stoffelijke resten zijn overgebracht naar een lijkschouwer, staat in het statement van de AAIB. De tweede inzittende wordt nog altijd vermist. Het toestel zelf kon vanwege slecht weer nog niet geborgen worden.

Miljoenendeal

De 28-jarige Argentijnse spits was met omgerekend 17 miljoen euro de duurste voetballer die Cardiff ooit heeft gekocht. De transfersom zou in drie termijnen betaald worden. Onder meer de BBC meldde woensdagavond dat Nantes geld wil zien. De directeur van de club liet aan het Franse blad L’Equipe weten dat de eerste rekening voor 5,7 miljoen euro al verzonden is. Maar, zei Mehmet Dalman erbij, “We moeten de familie respecteren. Het toestel wordt nog geborgen.”

Cardiff liet in een eerdere reactie weten “verbaasd” te zijn dat er nu al een rekening verstuurd werd terwijl het vliegtuig nog geborgen moest worden. Wel heeft de club toegezegd zich aan de overeenkomst te houden. Er zou nog niet betaald zijn omdat het papierwerk nog niet op orde is.

De Piper PA-46 Malibu waarmee Sala neerstortte werd bestuurd door de 60-jarige piloot David Ibbotson. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Al tijdens de vlucht vreesde Sala voor zijn leven, zo blijkt uit berichten die hij verstuurde aan vrienden. Hij zei dat het toestel “uit elkaar lijkt te vallen”, en later: “Papa, wat ben ik bang.”