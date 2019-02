Gemeente steekt durfkapitaal in innovatieve ‘groene’ Rotterdamse bedrijven

De gemeente Rotterdam investeert 2 miljoen euro in het nog op te richten Haagse aandelenfonds Guide Plus Sustainable Investment Fund. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten. Dit fonds gaat beleggen in startende bedrijven die bijdragen aan de energietransitie en verbetering van het klimaat.

Het fonds start deze maand officieel als het geld door de investeerders gestort wordt. Dit zijn naast de gemeente het Britse hedgefund Bridgewater, drie particuliere beleggingsfondsen en de fondsmanager Edgard Creemers, zelf. In totaal hebben de deelnemers tot nu toe 23,5 miljoen euro toegezegd.

Daarvan besteedt Creemers 470.000 euro per jaar aan het beheer van het fonds. Dat gaat op aan zijn salaris, dat van de toekomstige fondsmedewerkers, het reeds geopende kantoor en de inhuur van juridische en bedrijfskundige expertise.

Rotterdamse groene innovatie

De 2 miljoen euro van de gemeente investeert het fonds in Rotterdamse start ups in groene technologie. „We hebben vier Rotterdamse bedrijven in het vizier”, aldus fondsmanager Creemers. „Met één bedrijf ben ik in een vergevorderd stadium.”

Pas als de investeringscommissie van het fonds de keuze van Creemers goedkeurt wordt de naam bekend. In de investeringscommissie zitten volgens Creemers onder andere deskundigen op het gebied van innovatie onder wie de Haagse Telecom ondernemer Hans Huygens en de beheerder van het vermogen van de familie van Rotterdamse vastgoedondernemers Dura. In de raad van commissarissen zitten risk manager bij Deutsche Bank Frans de Jong en directeur Marja Roza van containertrailerproducent Buiscar uit Vianen. Wethouder Arno Bonte (GroenLinks, duurzame ontwikkeling) heeft toegezegd dat de gemeente Rotterdam de derde commissaris levert.

In totaal belegt het fonds in maximaal 25 bedrijven, zegt Creemers, gevestigd in onder andere Amsterdam, Delft, Zoetermeer en Eindhoven. Hij verwacht per bedrijf minimaal vijf ton te investeren. „Het gaat om bedrijven die al klanten hebben en willen groeien door bijvoorbeeld een productielijn op te zetten van batterijen voor opslag van zonne-energie.”

Risicodragend

Na twaalf jaar heft hij het fonds op. Dan kunnen andere beleggers de aandelen kopen en ontvangen de investeerders het rendement op hun inleg. Als dat negatief is, verliest de gemeente geld. Bonte verwacht dat het rendement 15 procent per jaar bedraagt. „Dat percentage kan net zo goed veel lager uitpakken”, zei raadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, in het dagelijks leven advocaat bij de Vereniging van Effectenbezitters, VEB. „Tegenover hoge rendementen staan hoge risico’s. Dit is speculeren met belastinggeld. De inleg leent de gemeente ook nog eens tegen 2,5 procent rente. Ik geloof wel dat de fondsmanager er integer inzit. De opzet komt degelijk over. Maar als het rendement werkelijk 15 procent wordt, is een investering van de gemeente niet nodig. Dan zijn er genoeg beleggers op de markt die in willen stappen.”

„Die 15 procent rendement per jaar is niet meer dan een streven”, erkent Creemers. „Het kan ook 5 procent worden. Het zijn start ups. Daarvan zal ook een aantal omvallen.” Het risico daarop is volgens hem relatief groot omdat innovatieve producten soms ingehaald worden door concurrerende, betere producten. „Het gaat om het gemiddelde rendement van alle investeringen. Als dat uitkomt op 10 procent of meer, staan wij te juichen.”

Ook coalitiepartij VVD wilde de belegging van de gemeente in groene start ups aanvankelijk niet steunen omdat dit volgens raadslid Dieke van Groningen geen taak van de gemeente is. Maar na de toezegging van de wethouder dat er een kader komt met regels waaraan de gemeente toekomstige participaties moet toetsen, ging de fractie om. Van Groningen: „Het blijft een lastig verhaal. Maar als de gemeente de ontwikkeling van duurzame Rotterdamse bedrijven dan toch wil stimuleren, dragen we ons steentje bij.”