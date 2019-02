Frankrijk roept ambassadeur terug uit Italië

Frankrijk heeft zijn ambassadeur in Italië donderdag teruggeroepen voor “overleg” nadat verschillende Italiaanse ministers steun hebben uitgesproken voor de gelehesjesbeweging. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken verwijst in een persverklaring naar “een reeks schandalige verklaringen” van de Italiaanse regering.

De Italiaanse vice-premier en leider van de vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, schreef dinsdag op Facebook dat hij de leider van de gelehesjesbeweging had ontmoet in Parijs. De Franse protestbeweging demonstreert al weken iedere zaterdag, onder meer tegen het beleid de Franse president Emmanuel Macron. Di Maio schreef over zijn ontmoeting:

“De wind van de verandering heeft de Alpen doorkruist. Ik herhaal: de wind van verandering heeft de Alpen doorkruist.”

Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en partijleider van Lega, zei daarop dat hij hoopte dat het Franse volk spoedig zal worden bevrijd van een “zeer slechte president”. Dat schrijft persbureau AFP. Volgens Frankrijk voeren de Italiaanse ministers campagne voor de Europese verkiezingen. “Het hebben van meningsverschillen is één ding, de exploitatie van de relatie voor electorale doeleinden is een andere,” zei de woordvoerder van het Franse ministerie.

Dieptepunt in betrekkingen

Het markeert een dieptepunt in de diplomatieke betrekkingen tussen de twee Europese landen. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is Frankrijk al enkele maanden het doelwit van beschuldigingen en “ongegronde aanvallen” uit Italië. “Het hebben van meningsverschillen is één ding”, vervolgt de persverklaring, maar “de relatie gebruiken voor electorale doeleinden is iets anders.” Het ministerie noemt de gang van zaken daarop “ongekend sinds het einde van de [Tweede Wereld]oorlog”.