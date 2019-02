‘Ex-voetballer slachtoffer schietincident Amsterdam’

Bij een schietincident in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een 43-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer werd even voor middernacht op de George Sliekerkade op IJburg gewond aangetroffen, aldus de politie Amsterdam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar. Ooggetuigen zagen direct na het schietincident twee mannen op een scooter wegrijden.

Volgens Het Parool en De Telegraaf is ex-profvoetballer Yassine Abdellaoui het slachtoffer van de schietpartij. Of hij ook het doelwit was of hij bij toeval is geraakt, is niet bekend. De politie wil de identiteit van het slachtoffer niet bevestigen om privacyredenen. Ook zijn advocaat kon het nieuws niet bevestigen, omdat hij zijn cliënt nog niet heeft gesproken.

Abdellaoui speelde als aanvaller voor onder meer Willem II, NAC Breda en NEC. Zijn laatste club was De Graafschap, waar hij in 2004 stopte als profvoetballer.

Eerder woensdagavond overleed elders in Amsterdam een 31-jarige man na te zijn neergeschoten door de politie. Rond 19.15 uur liep de man met een wapen op agenten af die in de buurt van De Nederlandsche Bank stonden. Zij openden het vuur op de man, waarbij ook een omstander gewond raakte. De Rijksrecherche onderzoekt het incident.