‘Een raam waardoor je een kunstwerk in kijkt’

‘Ongeveer vijfentwintig jaar geleden verbouwden mijn compagnon en ik het atelier van Peter Langenberg. Daar was hij bezig aan dit kunstwerk, je zag het steeds mooier worden. Het is eigenlijk een oud stalraam van gietijzer, in de vakjes zat vroeger glas. Die vakjes vulde hij op met paneeltjes: geschilderde, geaquarelleerde, maar ook paneeltjes waarvoor hij andere technieken gebruikte. Wanneer mijn compagnon en ik thee zaten te drinken, moesten we de theezakjes bewaren: die knipte hij open, liet ze drogen en gebruikte hij dan voor zijn kunstwerken.

„Het pakte mij meteen: oud bouwmateriaal dat een nieuw leven krijgt. Zelf ben ik een ouderwetse ambachtsman, na het atheneum heb ik een opleiding tot houtsnijder gevolgd, ik ben aannemer maar kom uit het restauratievak.

„Iets met je handen kunnen maken: dat herkende ik en dat vind ik mooi. Wat mij ook aansprak: een raam dat eigenlijk is bedoeld om door naar buiten te kijken, maar waardoor je nu een kunstwerk in kijkt. Twee jaar na die verbouwing heb ik het gekocht.

Joep van Houts (62), aannemer-restaurateur in Zaandam, kocht in 1995 een werk van Peter Langenberg (1940) Gekocht voor „2.000 à 2.500 gulden, precies weet ik het niet meer”, bij de kunstenaar aan huis in Zaandam.

„Het werk hangt bij ons thuis op ooghoogte, alsof het een raam is. Aan twee stevige keilbouten, want het is met al dat gietijzer natuurlijk loodzwaar. Overigens hebben we meer kunst in huis, zoals van een schilder die voor ons werkte maar die daarnaast kunstschilder was. En tekeningen die mijn vader heeft gemaakt, George Martinus van Houts.

„Mijn vader had een reclamebureau, maar hij was een getalenteerd tekenaar. Als jongen maakte hij portretten op de achterkant van oude bouwtekeningen, in zijn familie zat iedereen in de bouw. Later maakte hij studies van bladeren en bloemen, in houtskool of krijt, of als aquarel.

„Hij ligt nu begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats van Zaandam. In de oude aula daar hangt óók een kunstwerk van Peter Langenberg. Dat die connectie er is, vind ik mooi.”