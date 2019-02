De luizen zijn onverslaanbaar

Aan tafel zit een vijftienjarige omstandig op haar kop te krabben. Niet naar kijken. En vooral niks over zeggen. Want na vijftien jaar weten we inmiddels: waar gekrabd wordt daar zijn luizen. Zodra je het L-woord uitspreekt, moet je er iets mee.

Luizen komen en luizen gaan maar zijn op den duur nooit te verslaan. Je kunt wassen, kammen, pluizen wat je wilt, maar na een maand, een paar maanden, een jaar zijn ze er weer. De luis is de Heintje Davids van de moderne gezinsbiotoop.

NRC Opvoeden Elke week de beste opvoedstukken en tips. Inschrijven

Veertigers van nu hoor je vaak zeggen: ik had als kind nooit luizen. In mijn klas op de lagere school was één jongetje met een lagere sociaal-economische status – toen heetten ze nog asocialen – van wie ze zeiden dat hij luizen had. Toen dachten we nog dat vieze kinderen luizen hadden, later leerden we dat vies haar juist luizen afschrikt, en de laatste stand is dat het allemaal geen bal uitmaakt. Hoe dan ook, één kind met luizen bestaat niet.

‘Dat is het luizenprotocol’

De luizenmoeder, de luizencape, de luizenkam, het luizenalarm, het luizenprotocol – ik leerde ze allemaal pas op volwassen leeftijd kennen. In 2006, om precies te zijn. Ik werd gebeld door een leidster van het kinderdagverblijf. Of ik de jongste onmiddellijk kon ophalen. „Nou, ik zit even met een deadline, dus eh…” „Sorry, het was geen vraag. Je moet nu je kind ophalen. Dat is het luizenprotocol.”

Tot en met groep 8 hebben we altijd braaf gehoor gegeven aan alle oproepen en alle – steeds wisselende – adviezen en voorschriften opgevolgd. Koop een cape voor de kapstok op school. Koop tea tree oil en smeer dat preventief in je nek. Was, als er tóch luizen zijn, alle beddengoed op 90 graden. Gooi alle knuffels en borstels in de vriezer.

Ze lopen Luizen komen van hoofden

7 procent van de basisschoolkinderen en bijna 2 procent van de 12- tot 18-jarigen heeft hoofdluis, bleek uit een steekproef in 2017 van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hoofdluizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Er is geen bewijs dat ze zich verplaatsen via kleding, knuffels of kussens. Luizen kunnen niet springen. Luizencapes en -zakken gaan verspreiding niet tegen, meldt het RIVM in de meest recente richtlijn. Kijk goed tussen de haren bij de oren en in de nek om ze te ontdekken. Als je niets ziet bewegen, maar er wel grijswitte puntjes aan de haren kleven (eitjes), zitten er waarschijnlijk ook luizen. De natuurlijkste manier om van luizen af te komen is twee weken elke dag kammen met crèmespoeling en daarbij vastgeplakte neten met de nagels verwijderen. Wie behandelt met een antiluizenmiddel moet ook kammen. Gebruik bij voorkeur een middel met dimeticon. Tegen malathion en permetrine zijn luizen vaak resistent. Het RIVM maakte een quiz, zo kan iedereen kijken of zijn luizenkennis nog up-to-date is: rivm.nl/hoofdluis.

Gooi de cape maar weg (luizen lopen niet over jassen), gooi de tea tree oil weg (helpt niet), stop met heet wassen en bevriezen (hoeft niet). Wél behandelen met anti-luizenshampoo, níet behandelen maar elke dag kammen. Tóch behandelen, maar alleen met dimeticon, en blijven kammen.

Sommige adviezen waren op (toenmalige) wetenschappelijke inzichten gestoeld, andere kwamen rechtstreeks van Klazien uut Zalk, maar de angst voor de pediculus humanus capitis was meestal sterker dan de rede. Het meest intimiderend waren de andere ouders, die met hun zogenaamd goedbedoelde ‘tips’ toch vooral hun eigen kind luisvrij probeerden te houden. („Tip voor het slaapfeestje: vraag aan mama een leuk strak knotje met veel haarlak!”)

Van paniek tot gelatenheid

De hysterie is in ruim een decennium niet veranderd – onze reactie wel. Van paniek tot gelatenheid. Van hoogste staat van paraatheid tot laisser faire (jaja, het komt allemaal door mensen zoals wij).

Af en toe ontvangen we een brief van de middelbare school dat een ouder heeft gemeld dat zijn kind luizen heeft! Met een DRINGENDE oproep tot actie. Om die brief moeten we altijd hard lachen. Stuur maar een brief als het laatste kind van zijn luizen af is.

Luizen zijn heus irritant, maar misschien nog vervelender dan de jeuk waren al die avonden dat we om 22 uur één eitje meenden te ontwaren en het hele huis op z’n kop moest om de volgende ochtend de luizenmoeder onder ogen te durven komen. Op de middelbare school is er gelukkig (nog) geen luizenmoeder en dat is een enorme bevrijding. Ik zie even niets. Ik ga Nieuwsuur kijken. Wie over jeuk begint, mag zelf kammen en shampooën.

Er groeit nu een generatie op die waarschijnlijk nooit meer van haar luizen afkomt. Als ze tachtig zijn, mogen ze hopen dat de verpleging nog tijd heeft om hun dunne haren in de XTLuis te zetten. Maar daarna houden ze hun dove oor te dicht bij de buurvrouw en hop, daar heb je ze weer. De luis is een huisdier voor het leven. Ach, zolang je er niet aan denkt, valt de jeuk best mee.

Illustratie Martien ter Veen