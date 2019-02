Een fietslamp met dynamo, dat is pas duurzaam

Fietslampen zijn tegenwoordig van extreem matige kwaliteit. Zelfs op nieuwe, goede fietsen worden vaak goedkope lampen gemonteerd die binnen een half jaar stuk zijn.

Wat doet men dan, om toch veilig verlicht de wintermaanden door te fietsen? Steeds vaker worden de oorspronkelijke lampen, wanneer ze binnen afzienbare tijd kapot zijn gegaan, vervangen door kleine lampjes die je eenvoudig aan je fiets bevestigt met een bandje of elastiekje. Deze lampjes kosten niets, voor drie euro vijftig koop je bij bijvoorbeeld de Hema een voor- én achterlicht. Het is ongelooflijk. Door welke handen zouden deze lampjes gemaakt zijn en wat zal deze persoon eraan verdiend hebben?

Maar de arbeid die erin zit is nog niet eens het toppunt: de batterijtjes in deze lampjes blijken, wanneer je ze wilt vervangen, veel duurder te zijn dan de lampjes ínclusief de batterijen! In elk lampje zitten twee CR2032-cel batterijtjes, waarschijnlijk ook niet van hoge kwaliteit. Ze zorgen samen voor maximaal vijf uur licht, als je geluk hebt. Op het moment dat de lampjes dan gestopt zijn met branden, wat gebeurt er dan? Worden de lampjes met een schroevendraaiertje door de bezitter opengemaakt? Worden er dan voor negen euro nieuwe batterijtjes gehaald bij de Hema? De oude, opgebruikte battertijtjes netjes in de batterijen-verzamelbak gegooid bij diezelfde Hema? Ik vermoed dat er maar erg weinig mensen zijn die dat doen. De meesten zullen de lampjes, inclusief de slecht functionerende batterijtjes gewoon in de prullenbak gooien. De meeste mensen zullen gewoon voor drie euro vijftig een nieuw setje van twee lampjes, voor- én achter, kopen. Inclusief batterijtjes. Het plastic lampje mét elektra en mét batterijen belandt dus bij het normale afval en de industrie van de – veel te goedkope – lampjes draait op volle toeren door. Niet groen, niet fair, niet duurzaam.

Als het kabinet zich wil inzetten voor duurzaamheid, zal het ook beleid moeten gaan voeren op de handel van dit soort (plastic) wegwerpproducten. Uit de handel nemen is een optie, maar we willen uiteraard wel dat iedereen veilig door het donker fietst. Er zou daarom een soort kwaliteitseis moeten komen zodat uitsluitend fietslampjes verkocht mogen en kunnen worden van hoge kwaliteit, die minstens het driedubbele kosten van de exemplaren die nu in de schappen liggen, zodat de consument gewoon de batterijen vervangt als deze op zijn. Dat is groen, fair en duurzaam.

Maar wat natuurlijk pas écht duurzaam zou zijn, is de terugkeer van de fietslamp met dynamo. Je eigen energie opwekken, hoe 2019 is dat!

Cornélie Berghoef is logopedist en zorgconsulent