Duitse kartelwaakhond legt datahongerig Facebook restricties op

Facebook misbruikt zijn machtspositie door ook op andere websites informatie te verzamelen. Dat heeft de Duitse karteltoezichthouder donderdag geconcludeerd. Van het Bundeskartellamt mag Facebook data van zijn Duitse gebruikers die het via WhatsApp, Instagram en websites van anderen verzamelt niet langer zonder hun toestemming aan elkaar koppelen.

De verzameling van data door Facebook via de eigen apps, de likeknop op andere websites of via websites die gebruikmaken van Facebook Analytics, stelt Facebook in staat om “voor elke individuele gebruiker een unieke database op te bouwen en zo een machtspositie te verwerven”, aldus voorzitter Andreas Mundt in de verklaring. “De mate waarin Facebook gegevens verzamelt, combineert en gebruikt, leidt tot misbruik van de machtspositie.” Daarom moet Facebook gebruikers voortaan toestemming vragen voor de uitwisseling van gegevens. Mocht Facebook zich niet houden aan de uitspraak van de toezichthouder, riskeert het bedrijf een boete die kan oplopen tot tien procent van jaaromzet.

‘Wij gaan in beroep’

Facebook heeft donderdag meteen verklaard “>in beroep te gaan tegen het besluit van de toezichthouder. Het bedrijf is het niet eens met de conclusies en benadrukt zich te houden aan de Europese privacywet. Ook zegt Facebook dat het verzamelen van data noodzakelijk is. “Facebook verbindt jou met de mensen en de informatie waarin jij geïnteresseerd bent.”

De Duitse minister van Justitie Katarina Barley (SPD) zegt donderdag blij te zijn met het optreden van de kartelwaakhond, aldus persbureau Reuters. Ze zegt dat Facebook veel meer data heeft verzameld dan noodzakelijk. “Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van de gegevensverzameling en kunnen zich er niet tegen weren als ze gebruik willen maken van de dienst. We moeten rigoureus optreden tegen machtsmisbruik van data.”

De uitspraak van de Duitse toezichthouder heeft vooralsnog geen gevolgen voor Nederland, zegt een woordvoerder van de Autoriteit Consument en Markt tegen NRC.