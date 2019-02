Drie jaar cel geëist tegen teruggekeerde jihadiste

Tegen een 35-jarige vrouw uit Ede die vorig jaar terugkeerde uit het gebied van terreurbeweging Islamitische Staat is donderdag drie jaar gevangenisstraf geëist, waarvan één voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw van deelname aan een terroristische organisatie tussen 2014 en 2017 in Syrië en Irak en van het voorbereiden van een terroristische aanslag en het bezit van een vuurwapen.

Senabel Al-N. zou in 2014 haar broer achterna zijn gereisd naar Syrië. Nadat haar broer door IS was geëxecuteerd, keerde ze terug naar Nederland. Een jaar later reisde ze weer uit, deze keer naar Irak. Tijdens haar verblijf in het strijdgebied trouwde ze met een IS-strijder en beviel ze van twee zoontjes. Begin vorig jaar keerde de vrouw via Turkije terug naar Nederland.

Foto IS-vlag

Al-N. heeft zich volgens justitie in het strijdgebied aangesloten bij IS. Op haar Skype-account zou zij haar verblijfplaats als “ISIS Irak” hebben aangegeven. Ook stonden op haar Facebook-account foto’s van de IS-vlag en berichten waarin ze haar sympathie uit voor de terreurgroep. Ook trof het OM foto’s aan op de telefoon van een andere broer van de vrouw waarop zij een vuurwapen vasthoudt.

De vrouw ontkende donderdag in de rechtbank in Rotterdam elke betrokkenheid bij de terroristische organisatie. Ze zei dat ze in Falluja en Mosul was om familie en vrienden te bezoeken. Haar advocaat vroeg om vrijspraak omdat er geen bewijs zou zijn dat Al-N. in het strijdgebied woonde of een actieve rol had binnen IS.