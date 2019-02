Een Fransman leidt ons rond in het prachtig vernieuwde Residenz-Museum DomQuartier in Salzburg. In het Frans natuurlijk. Hij wijst op doeken van enkele Hollandse meesters, zoals Doe en Kwiep. Vooral Kwiep bewondert hij zeer. Ik vraag me af wie deze beroemdheden zijn, heb nog nooit van Doe of Kwiep gehoord. Ik loop naar de begeleidende tekstbordjes en alles wordt me duidelijk. Het gaat om Gerard Dou en Albert Cuyp.

