Dodental ingestorte flat Istanbul opgelopen tot tien

Het aantal dodelijke slachtoffers bij de instorting van een flatgebouw in Istanbul op woensdag is opgelopen tot zeker tien. Dat heeft de gouverneur van de Turkse stad donderdag bekend gemaakt, meldt persbureau Reuters. Dertien anderen raakten gewond.

Het gebouw stortte woensdag in. Reddingswerkers zijn sindsdien bezig geweest om mensen onder het puin vandaan te halen. Zeven andere gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het zeven verdiepingen tellende flatgebouw staat in de voorstad Kartal in het Aziatische gedeelte van Istanbul.

Volgens het staatspersbureau Anadolu waren er 27 tot 30 mensen thuis op het moment van de ramp. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Overheidsfunctionarissen hebben tegen persbureau AP gezegd dat de bovenste drie verdiepingen illegaal waren gebouwd. Of dat iets met de instorting te maken heeft is niet bekend.

Bouwkundig experts schreven volgens AP in een verklaring al wel dat de constructie van het gebouw niet sterk genoeg was. Zij wijzen er bovendien op dat veel gebouwen in Istanbul illegaal gebouwd zijn of niet voldoen aan de veiligheidseisen. De minister van Milieu en Verstedelijking gaf donderdag toe er problemen zijn.