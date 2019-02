De controversiële keuze van Trump voor de Wereldbank

Traditiegetrouw krijgt de Wereldbank de president die wordt voorgedragen door de Verenigde Staten. Maar met de Amerikaan die gisteren door president Donald Trump als kandidaat naar voren is geschoven, rijst de vraag of deze ongeschreven regel in stand blijft.

Het Witte Huis maakte woensdag bekend David Malpass (62) op de hoogste post te willen van de bank, waarvan de VS de grootste aandeelhouder en geldschieter zijn. Malpass is nu onderminister voor internationale zaken op het ministerie van Financiën – en heeft in die functie ook de Wereldbank in portefeuille. Het presidentschap van dit instituut is vacant sinds de Koreaans-Amerikaanse Jim Yong Kim een maand geleden plotseling aankondigde af te treden.

De keuze voor de econoom Malpass is controversieel, omdat hij regelmatig kritiek heeft geuit op de Wereldbank, die geld uitleent aan armere landen. Zo noemde hij het instituut „vastgeroest” en bepleitte minder geld voor China, dat volgens hem voldoende op eigen benen kan staan. Het Witte Huis spreekt van een „hervormer”.

De vraag is of de 188 andere landen die participeren in de Wereldbank deze keer genoegen nemen met de voordracht. De grote rol van de VS in het instituut heeft vaker ter discussie gestaan, zeker nu meer landen dingen naar de hegemonie in de wereldeconomie. Bij de benoeming van Kim protesteerden Colombia en Nigeria; dit keer kunnen er meer landen dwarsliggen, vermoedt persbureau Reuters. Andere landen kunnen ook zelf kandidaten voordragen. De VS hebben met 16 procent het grootste stemrecht, daarna volgen Japan en China.

Kredietcrisis

Malpass staat bekend als een vertrouweling van Trump; hij hielp de vastgoedmagnaat bij diens presidentscampagne. Malpass verwierf vooral bekendheid net nadat in 2008 de kredietcrisis was uitgebroken. Als hoofdeconoom van zakenbank Bear Stearns trok hij volop kritiek door de publicatie van een artikel in The Wall Street Journal dat hij had geschreven vlak vóór de crisis. Volgens hem hoefden investeerders zich geen zorgen te maken over de economische situatie van de Verenigde Staten. „De huizen- en schuldenmarkt beslaat niet zo’n groot deel van de Amerikaanse economie. [...] Het lijkt logisch dat de economie stabiel is en de komende maanden of zelfs jaren een evenwichtige groei zal kennen.”

Een paar maanden later knapte de huizenmarktbubbel. Bear Stearns wist de crisis maar net te overleven, doordat JP Morgan de bank overnam.

Malpass werkte eerder onder George W. Bush en Ronald Reagan. Lees meer over de economen van team-Trump