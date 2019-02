Burgers, strijders en slachtoffers ontvluchten het laatste IS-bolwerk in Syrië

Strijders van Islamitische Staat hebben deze week het laatste bolwerk van het zelfverklaarde kalifaat verlaten, meldden internationale media. In de oostelijke provincie Deir ez-Zor is afgelopen weken nog hevig gevochten tussen IS-strijders en de door de Verenigde Staten gesteunde milities. Die Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF, veelal Koerdische troepen) veroveren steeds meer grondgebied op IS. Bij een commandopost bij het dorp Baghouz, in de buurt van het front, melden zich nu burgers uit het kalifaat - en ook IS-leden en hun familie - bij de SDF. Voordat zij in het SDF-grondgebied worden opgevangen, worden zij geregistreerd en gescreend, een proces dat is vastgelegd door AFP-fotograaf Delil Souleiman.