Brandi Carlile is de grote verrassing van de Grammy’s

De gesuikerde countrypop van Kacey Musgraves mocht dan veel aandacht trekken in de jaarlijsten van 2018, zondagnacht zal het bij de uitreiking van de Grammy’s in Los Angeles vooral gaan over een heel andere naam uit de hoek van de moderne country en americana. De Amerikaanse Brandi Carlile, een folky americana-zangeres met een emotioneel, soms rauw doordringend stemgeluid en een overtuigende country twang, is de meestgenomineerde vrouwelijke artiest en een groeiende favoriet tussen frontrunners als rappers Kendrick Lamar en Drake. Met zes Grammy-nominaties zou ze als buitenstaander net zo kunnen verbazen als in 2011, toen de zingende jazzbassiste Esperanza Spalding plots als Best New Artist won van artiesten als Mumford & Sons, Florence & the Machine, Drake en Justin Bieber.

Brandi Carlile is bepaald geen nieuw gezicht in de muziek. Drie jaar eerder was de 38-jarige, zelfbenoemde „small-town lesbian folk singer” ook al eens voor een Grammy genomineerd, met haar album The Firewatcher’s Daughter in de categorie Americana. De zes nominaties dit jaar zijn voor haar inmiddels zevende album By The Way, I Forgive You. Die plaat, met mooie, inhoudelijke en aardse folky americana, maakt kans op de Grammy’s voor Best Album en Best Americana Album. Het nummer ‘The Joke’ maakt kans op Song/Record of the Year en Best American Roots Performance/Song.

Als getrouwde lesbische moeder van twee dochters is ze een fanatiek voorvechtster van sociale gelijkheid en liberalisering van de homowetgeving. Ze is een toegewijd activiste, gelooft heilig in de kracht van een vurige protestsong en heeft nauwe banden met War Child. Vorige week nog organiseerde ze, in antwoord op het overweldigende aanbod van mannelijke artiesten op festivals, een festival met louter vrouwelijke artiesten.

Carlile is het voorbeeld van hoe Amerikaanse rootsmuziek momenteel een grote opmars maakt; in films als A Star is Born en Blaze en in de line-ups op muziekfestivals. Maar ook artiesten als Miley Cyrus en Lady Gaga kiezen voor een van franje ontdane countrysound. ‘Outlaws are in’, kopte het Amerikaanse muziekindustrieblad Billboard bij een foto van Brandi Carlile en de ook voor een Grammy genomineerde, Nashville-artieste Margo Price. Zo dicht op mainstream kwam Carlile in haar countrycarrière niet eerder. Tot haar plezier met het „meest persoonlijke en naakte album” dat ze ooit maakte. Neem ‘The Mother’, een liedje waarin ze naast de liefde voor haar dochter beschrijft hoe ze als lesbische moeder worstelt met een oordelende buitenwereld.

Ruim tachtig prijzen

In totaal zijn er zondagnacht 84 gouden grammofoonbeeldjes te verdelen tijdens de 61ste uitreiking van de Grammy’s, de gezaghebbendste muziekprijzen van Amerika. Dat aantal verandert jaarlijks door het komen en gaan van categorieën. De ‘Record of the Year’ wordt gevoeld als de belangrijkste prijs, een erkenning voor de artistieke waarde van een album ongeacht verkoopcijfers of hitlijstposities.

Een belangrijke wijziging dit jaar is dat bij de meest in het oog springende prijzen (Best Album, Record en Song of the Year, Best New Artist) het aantal genomineerde artiesten is uitgebreid van vijf naar acht. Het betekent meer keuze en flexibiliteit in meerdere genres (lees: meer diversiteit) voor de stemmers, leden van de National Academy of Recording Arts and Sciences. De Oscars zetten die stap enkele jaren terug al.

De Californische rapper Kendrick Lamar heeft dit jaar de meeste nominaties (acht). Zou het dan eindelijk zijn jaar worden? Drie keer eerder was hij genomineerd voor het Album van het Jaar. Maar ook vorig jaar greep zijn DAMN. weer mis. Als hij nu wél zou winnen, met de soundtrack die hij met meerdere artiesten, zoals Khalid, SZA en James Blake, maakte voor de film Black Panther, zou dat een wat schrale erkenning zijn.

De Canadese rapper Drake volgt hem op de voet, met zeven nominaties voor zijn nummer ‘God’s Plan’ en zijn album Scorpion. Producer Boi-1da en zangeres Brandi Carlile hebben er zes; Cardi B, Lady Gaga, Childish Gambino, Maren Morris, H.E.R. en producer Sounwave vijf.

Wat Song of the Year betreft maakt de geladen, voor vier Grammy’s genomineerde filmballade van Lady Gaga en Bradley Cooper (‘Shallow’) veel kans. Onlangs won het duo ook een Golden Globe. Andere nominaties in deze categorie zijn voor Brandi Carlile (‘The Joke’), Childish Gambino (‘This Is America’), Drake (‘God’s Plan’) Kendrick Lamar & SZA (‘All The Stars’), Ella Mai (‘Boo’d Up’), Shawn Mendes (‘In My Blood’), Zedd (‘The Middle’).

Zeer in het oog springt ook de Best New Artist – ofwel wie had de grootste doorbraak? Naast de moderne rootszanger Luke Combs en de rockband Greta Van Fleet valt hier een hoog aantal vrouwelijke nominaties op: de zusjes Chloe x Halle, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha en Jorja Smith.

Wat Nederlandse artiesten betreft maakt het Metropole Orkest opnieuw kans met zanger Raul Midón in de categorie Best Jazz Vocal Album, en is voor Best Opera Recording sopraan Judith van Wanroij genomineerd voor haar bijdrage aan het opera-album Lully: Alceste.