Boetes en celstraf voor export gifgasgrondstof naar Syrië

Drie Belgische bedrijven en twee bedrijfsleiders zijn donderdag veroordeeld voor het verschepen van chemische producten naar Syrië zonder de vereiste vergunningen. De rechtbank in Antwerpen legde de bedrijven donderdag deels voorwaardelijke boetes op tot 500.000 euro. De twee mannen kregen celstraffen tot twaalf maanden.

De drie bedrijven verscheepten tussen mei 2014 en december 2016 de chemische stof isopropanol naar Syrië. Dit is een van de bestanddelen voor zenuwgas sarin. Deze stof mag van Europa sinds juli 2013 niet meer naar Syrië worden geëxporteerd zonder vergunning, maar de bedrijven beweerden daar niet van op de hoogte te zijn. In totaal verscheepten de bedrijven 168 ton isopropanol. Het Assad-regime was in 2014 akkoord was gegaan met de vernietiging van hun hele voorraad isopropanol à 133 ton.

A.A.E. Chemie Trading uit Kalmthout, een groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik, leverde de stof en werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 346.443 euro, waarvan 50.000 euro direct betaald moet worden. De bedrijven Anex Customs en Danmar Logistics, die de administratie deden, kregen boetes opgelegd van respectievelijk 100.000 euro en 50.000 euro.

Isopropanol is dus een bestanddeel van sarin maar kan ook worden gebruikt voor allerlei andere producten. Zo zit het in middelen om brillenglazen mee schoon te maken of om verf mee op te lossen. Ook kan het worden gebruikt om bijvoorbeeld ramen te ontvetten. De zaak kwam aan het licht dankzij een publicatie in het tijdschrift Knack in mei vorig jaar. De zaak is aangespannen door de Belgische douane.