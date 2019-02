Autohandelaar niet overleden door toedoen politie

De 39-jarige Paul Selier is volgens het Openbaar Ministerie bij zijn arrestatie in februari 2018 niet overleden door politiegeweld. Jusitie heeft het onderzoek naar de doodsoorzaak van de autohandelaar uit Den Haag afgerond en concludeert dat de betrokken agenten rechtmatig handelden. Dat heeft het OM vrijdag bekend gemaakt.

Selier kwam op 2 februari 2018 om het leven bij zijn aanhouding in Waddinxveen. De agenten waren afgekomen op een melding over een verwarde man. Dat bleek Selier te zijn die midden op de rijweg zat. Terwijl de agenten hem probeerden te arresteren, verzette Selier zich en werd hij meermaals geslagen door een agent. Kort daarna werd hij onwel. De reanimatie door de hulpdiensten mocht niet baten.

De Rijksrecherche startte daarop een onderzoek naar de arrestatie en doodsoorzaak van Selier. Een patholoog trof bloeduitstortingen en oppervlakkige huidbeschadigingen aan. Die verwondingen kwamen overeen met het geweld tijdens de arrestatie maar konden het overlijden niet verklaren, aldus justitie. De Rijksrecherche verrichtte ook toxicologisch onderzoek. Uit het voorlopig toxicologisch onderzoek bleek volgens persbureau ANP dat Selier tijdens zijn aanhouding cocaïne in zijn bloed had.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak is nu afgerond. Waar Selier wel aan is overleden maakt het OM niet bekend. Nabestaanden hebben gevraagd details over zijn overlijden niet naar buiten te brengen.