Aangifte tegen oud-president Costa Rica wegens seksueel misbruik

De Costa Ricaanse oud-president en Nobelprijswinnaar Óscar Arias Sánchez (78) is in nog geen vier dagen tijd door vier vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Sinds een aangifte door psychiater en antikernenergieactivist Alexandra Arce von Herold, maandag, hebben nog drie vrouwen melding gemaakt van seksueel overschrijdend gedrag door de politicus, meldt The New York Times donderdag

Twee van de drie nieuwe gevallen betreffen de periode rond het eerste presidentschap van Arias. Een Costa Ricaanse journalist die in de jaren tachtig voor Arias werkte zegt dat ze in 1986 door hem is aangerand. De tweede vrouw, een oud-journalist die nu voor Human Rights Watch werkt, zegt dat Arias haar in 1990 in een hotellobby ongewenst betastte. Arias was van 1986 tot 1990 president van Costa Rica, en bekleedde de functie opnieuw van 2006 tot 2010.

De derde verklaring komt van een vrouwelijke uitgever. Ze zou in 2012 door Arias zijn betast. Daarna werd ze volgens haar telefonisch lastiggevallen en te zijn gevraagd om een massage. Van de nieuwe beschuldigingen is voor zover bekend nog geen aangifte gedaan.

Het misbruik waarover psychiater Alexandra Arce onder ede heeft verklaard, zou hebben plaatsgevonden in 2014. Arce werkte als antikernenergieactivist veel samen met Arias. Eind dat jaar was ze bij hem thuis om een evenement in Wenen te bespreken. Hierbij pakte Arias haar van achteren bij de borsten, duwde zijn handen onder haar kleding en penetreerde haar met zijn vingers.

In een interview verklaarde Arce: “Ik bevroor en wist niet wat ik moest doen.” Ze zou hebben geroepen: “Maar u bent getrouwd!”, waarna ze zou zijn weggevlucht.

Arias ontkent

Arias heeft een advocaat in de arm genomen en ontkent alle aantijgingen. De gezaghebbende politicus, die in 1987 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor het vredesplan waarmee de burgeroorlogen in een aantal Midden-Amerikaanse landen vreedzaam tot een einde zouden komen, stelt dat hij zich altijd heeft ingezet voor gendergelijkheid en nooit iets heeft gedaan tegen de wil van een vrouw.