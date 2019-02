Zeven verdachten Love Parade-ramp niet meer vervolgd

Zeven van de tien vermeende verantwoordelijken voor de fatale afloop van de Love Parade in Duisburg worden niet meer vervolgd. Dat schrijven Duitse media. Tijdens de Love Parade in juli 2010 ontstond er chaos in een tunnel, de enige ingang naar het festivalterrein in het West-Duitse Duisburg. Bij de ramp op het festivalterrein kwamen 21 mensen om het leven, onder wie een Nederlander. Daarnaast raakten er meer dan zeshonderd mensen gewond.

De verdachten worden niet meer vervolgd vanwege de kans dat het proces niet op tijd kan worden afgerond. In 2020 verjaart de zaak namelijk, terwijl tot nu toe nog maar 59 van de 575 getuigen zijn gehoord door de rechtbank. Bovendien is het moeilijk om de schuld van de verdachten te bewijzen. De rechtbank ziet vooral een collectief falen van veel mensen op de dag van het festival als oorzaak van de ramp, zo schrijft het weekblad Die Zeit. Het proces, dat nu 14 maanden loopt, wordt voortgezet met drie verdachten.

Nalatigheid

Het Openbaar Ministerie en nabestaanden van de slachtoffers probeerden al jaren vier organisatoren van het festival en zes ambtenaren te vervolgen. Zij zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de gebrekkige veiligheidsmaatregelen tijdens het festival. In 2016 besloot de rechtbank in Duisburg nog dat er geen strafzaak zou komen.

Een jaar later oordeelde het gerechtshof van Düsseldorf in een beroep dat de tien verdachten alsnog zouden worden vervolgd, omdat er wel degelijk genoeg bewijs zou zijn. De tien verdachten werden beschuldigd van onder meer dood door nalatigheid en ernstige organisatorische fouten.

Correctie (06-02-2019): In een eerdere versie stond dat het Hooggerechtshof in Düsseldorf oordeelde dat de tien verdachten alsnog zouden worden vervolgd. Dat moet het gerechtshof in Düsseldorf zijn.