Vorig jaar lichte afname aantal asielzoekers

Het aantal mensen dat asiel heeft aangevraagd in Nederland is vorig jaar opnieuw afgenomen. Het aantal asielaanvragen loopt sinds 2015 terug. In 2018 ging het om 30.380 asielzoekers, een jaar eerder waren het ongeveer duizend meer (31.327). Dat meldt de IND woensdag.

Het aantal asielzoekers uit Turkije, Iran, Moldavië en Algerije nam vorig jaar wel toe. Het gaat om 3.100 aanvragen meer dan in 2017. De toename van het aantal asielzoekers uit Turkije is gerelateerd aan de mislukte couppoging in juli 2016. In 2015 vroegen 56 Turken asiel aan in Nederland, vorig jaar november lag dit aantal op 1.180 aanvragen.

De Turkse regering maakt sinds juli 2016 jacht op aanhangers en sympathisanten van de geestelijke leider Fetullah Gülen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de poging tot een staatsgreep. Ook linkse academici zijn doelwit van de zuiveringsactie.

Minder nareizigers uit Syrië

De IND onderscheidt drie verschillende type asielaanvragen. In het geval van de ‘eerste asielaanvragen’ was er vorig jaar een toename van 5.637. In totaal ging het om 20.353 eerste asielaanvragen.

Het aantal aanvragen van ‘nareizigers’ nam af met 8.000 tot 6.463. In 2017 waren er nog 14.490 mensen die in het kader van familiehereniging een asielverzoek indienden. Deze afname heeft volgens de IND vooral te maken met minder aanvragen van Syriërs. Vorig jaar halveerde het aantal eerste asielaanvragen van mensen uit Syrië ten opzichte van 2017 (5.203 versus 10.829) waardoor er ook minder aanvragen kwamen van familieleden (echtgenoot, partner of kind).

In 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, waren er 58.880 asielaanvragen. Daarbij ging het vooral om eerste asielaanvragen. Syriërs (35 procent) en Eritreeërs (13 procent) namen het grootste deel voor hun rekening.