Voor Snap is zelfs stilstand vooruitgang

Een van de clichés in Silicon Valley is dat techbedrijven van de wereld ‘een betere plek’ willen maken. Snap, uit Los Angeles, wil de wereld vooral leuk aankleden, met fotofilters die je omtoveren in een piraat, een poedel of regenboogbrakende prinses.

Kinderachtig? Ja. Maar de digitale verkleedpartijtjes zijn succesvol. Nog altijd trekt Snap, via het sociale netwerk Snapchat, 186 miljoen dagelijkse gebruikers.

Dat zijn er evenveel als een jaar geleden. Dat Snap in ieder geval niet meer krimpt, bleek voldoende aanleiding voor een opleving onder beleggers. Woensdag, na de kwartaalrapportage, groeide de beurswaarde van Snap met meer dan een kwart tot 11,5 miljard dollar (10,1 miljard euro).

In werkelijkheid is Snap een van de grootste verliezers. In 2017, tijdens de beursgang was het op papier nog 24 miljard dollar waard. Dat is evenveel als Twitter, het sociale netwerk dat later deze week cijfers bekendmaakt. Ook de groei van Twitter stokt.

Snap kwam tot stilstand omdat concurrent Facebook functies van Snap overnam en aan WhatsApp en Instagram toevoegde. Snap had ook onderdeel van die Facebook-familie kunnen zijn maar oprichter Evan Spiegel weigerde in 2013 een overnamebod van 3 miljard dollar.

Snap ziet zichzelf niet als een sociaal netwerk, maar als een camerabedrijf dat zich specialiseert in softwarematige filters en augmented reality. Snaps nichepubliek bestaat voornamelijk uit Amerikaanse jongeren tussen de 13 en 34 jaar die ‘hoge kwaliteit’ videoadvertenties op hun telefoons voorgeschoteld krijgen.

Facebook moet het hebben van de massa: 2,7 miljard gebruikers voor Instagram, WhatsApp en Facebook bij elkaar. Facebook bleef ondanks de aanhoudende reeks schandalen doorgroeien en heeft nu een beurswaarde van 486 miljard dollar.

Niet vooruit te branden

Snap beleefde een roerig jaar in 2018. Een update – de app moest in de woorden van Spiegel het ‘sociale’ scheiden van de ‘media’ – viel compleet verkeerd bij gebruikers.

Andere tegenslagen: de Android-app bleek niet vooruit te branden en in de top van het bedrijf is het een komen en gaan van managers. De laatste financieel directeur, Tim Stone, hield het nog geen jaar uit naast Spiegel.

Al staat de gebruikersgroei stil, Snap verkoopt wel meer advertenties. De omzet in het laatste kwartaal van 2018 groeide met 36 procent tot 390 miljoen dollar, de jaaromzet steeg tot ruim 1 miljard dollar. Snap blijft verlieslijdend: 190 miljoen dollar in het laatste kwartaal.

Er zitten ook voordelen aan trage groei. Snap is minder geld kwijt aan bestrijding van spam, bots en nepaccounts. Het netwerk heeft een meer gesloten structuur en was nooit gericht op de continue groeispurt die Facebook nastreefde. Dat bedrijf moet tienduizenden mensen aannemen om het netwerk proberen op te schonen en de wereld alsnog tot een betere plek te maken. Zoals beloofd.