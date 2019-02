Uitleg bij vijf uitspraken uit Trumps State of the Union

De economische voorspoed in de VS is de troefkaart van Trump, die hij vaak speelt om te betogen dat zijn presidentschap een groot succes is. De Amerikaanse economie draait inderdaad prima: in het derde kwartaal van 2018 lag de economische groei op 3,4 procent. Een kwartaal eerder werd een groeicijfer bereikt van 4,2 procent, het beste tijdens het presidentschap van Trump en het hoogste in vier jaar.

Groeicijfers van 4 procent of meer zijn echter wel degelijk eerder vertoond: ze waren gebruikelijk in de jaren negentig. Sinds de financiële crisis van tien jaar geleden liggen ze gemiddeld lager, maar niettemin is het economische herstel van de VS al tien jaar gaande, ook onder Trumps voorganger, Barack Obama. Onder Obama werden in vier kwartalen groeicijfers geboekt van 4 procent of meer.