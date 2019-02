Vier jaar geëist tegen vleesfraudeur Willy Selten

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep vier jaar cel geëist tegen vleeshandelaar Willy Selten. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van persbureau ANP.

De groothandelaar uit Oss zou tussen 2011 en 2013 ruim 300 ton laagwaardig paardenvlees uit karkassen hebben vermengd met duurder rundvlees om het vervolgens op de markt te brengen als puur rundvlees. Volgens het OM is Selten schuldig aan valsheid in geschrifte. De advocaat-generaal rekent het Selten bovendien aan dat hij de voedselveiligheid in het geding bracht en dat hij met zijn fraude het vertrouwen van consumenten heeft geschaad.

Selten werd in 2015 veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Ook moest hij minstens 1 miljoen euro betalen aan de curator die het faillissement van zijn bedrijf afhandelt. Dat bedrag kon nog oplopen als de bij hem geconfisqueerde vleesvoorraad slechts als dierenvoer verkocht zou kunnen worden en dus minder zou opleveren.

De handelaar zei tijdens die rechtszaak in 2015 dat hij al die jaren niet wist dat het om paardenvlees ging. Ook werden er volgens hem “administratieve fouten” gemaakt. Zowel hij als het OM ging in hoger beroep.

Valse facturen en pakbonnen

Selten ontving volgens het OM in zijn twee bedrijven in het Brabantse Oss zeker 336.000 kilo paardenvlees uit Nederland, Engeland en Ierland. De groothandelaar leverde het door hem gemengde ‘rundvlees’ vervolgens aan ruim vijfhonderd afnemers in Europa. Hij zou facturen en pakbonnen hebben vervalst zodat zijn transacties met paardenvleeshandelaren onbekend bleven.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam in 2013 achter de fraude doordat verschillende media over het paardenvlees van Selten schreven. Diens onderneming ging vervolgens failliet.

In januari van dit jaar werd bekend dat ook andere bedrijven hebben gesjoemeld met paardenvlees. Het failliete slachthuis Van Hattem uit Dodewaard, een vleeshandelaar uit Doesburg en een vrieshuis in Olst zijn onder meer aangeklaagd.