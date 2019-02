Peter Vandermeersch stopt als hoofdredacteur van NRC

Peter Vandermeersch stopt per 1 september als hoofdredacteur van NRC. Vandermeersch, die sinds 2010 in functie was, wordt correspondent voor de krant in Frankrijk. Ook adjunct Marcella Breedeveld treedt terug uit de hoofdredactie.

Vandermeersch legt zijn functie neer omdat het tijd is “het stokje over te dragen aan een nieuwe hoofdredacteur”, zei hij tijdens een toespraak op de NRC-redactie. Bij zijn aantreden negen jaar geleden nam Vandermeersch zelf de taken over van Birgit Donker, die vanaf 2006 hoofdredacteur was.

Wie Vandermeersch gaat opvolgen, is nog niet bekend. Volgens de scheidend hoofdredacteur kan NRC de komende maanden “in alle rust op zoek gaan” naar een vervanger. Kandidaten voor de positie worden beoordeeld door een sollicitatiecommissie die wordt gevormd door leden van de redactieraad.

Eerste buitenlandse hoofdredacteur

Voor zijn aanstelling bij NRC was Vandermeersch in zijn geboorteland België hoofdredacteur van dagblad De Standaard. Eerder was hij bij die krant, waar hij in 1988 in dienst trad, al correspondent in New York en Parijs. Vandermeersch was de eerste buitenlandse hoofdredacteur van NRC.

Tijdens Vandermeersch’ hoofdredacteurschap maakte de krant de nodige veranderingen door. De krant verhuisde van Rotterdam naar Amsterdam, veranderde van eigenaar en stapte over van broadsheet- naar tabloidformaat. Daarnaast werden de voorheen gescheiden redacties van nrc.next en NRC Handelsblad samengevoegd tot één redactie.

Breedeveld zit sinds 2007 in de hoofdredactie. Als adjunct is ze verantwoordelijk voor het redactiebudget en de personeelsbezetting. Ze blijft net als Vandermeersch bij NRC. Wat haar functie na 1 september wordt, is nog niet bekend.