Tientallen tbc-besmettingen in Hengelo en omgeving

In Hengelo en omgeving zijn 44 besmettingsgevallen van tuberculose. Zes andere personen zijn ziek geworden, meldt de GGD Twente. Eind oktober werd bij een student van het ROC van Twente de open infectieziekte vastgesteld, waarna de GGD een onderzoek instelde. De GGD heeft zo’n 150 mensen in de omgeving van de student onderzocht. Later in februari worden nog eens 150 anderen onderzocht.

“De 44 besmette personen hebben antistoffen in hun lichaam die wijzen op een besmetting, maar ze zijn niet ziek. Ook kunnen ze dit niet aan hun omgeving overdragen”, aldus een woordvoerder van GGD Twente. “Alle besmette personen worden nu behandeld zodat de kans dat ze later alsnog de ziekte krijgen of anderen besmetten kleiner is dan 1 procent”.

De ROC-student is inmiddels onder behandeling en niet meer besmettelijk voor zijn omgeving. Volgens de GGD vinden elk jaar meer van dit soort grote onderzoeken plaats. Omdat het in dit geval gaat om een jong persoon met veel contacten, is de onderzochte groep ook vrij groot, aldus de GGD.

Wereldwijde daling

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die wordt verspreid door de tuberkelbacterie. Iemand met open tuberculose kan anderen besmetten via de luchtwegen, bijvoorbeeld door hoesten of niezen. De aanwezigheid van de bacterie leidt hoeft niet persé tot ziekte te leiden. Bij besmetting is er een kans van ongeveer 10 procent op de ziekte tuberculose, waarbij er weken tot jaren kunnen zitten tussen de besmetting en ziek worden.

Een besmetting alleen geeft geen klachten. Dit kan onderzocht worden met een huidtest, röntgenonderzoek van de longen of een bloedtest waarin wordt gezocht naar afweerstoffen tegen tuberculose. Wanneer de ziekte wel heeft ingezet, kunnen klachten als hoesten, vermoeidheid, koorts, een verminderde eetlust en gewichtsverlies voorkomen. In de meeste gevallen is de ziekte goed te behandelen met antibiotica.

Volgens het KNCV Tubercolose Fonds daalt het aantal tbc-patiënten in Nederland al jaren gestaag. In 2017 waren er 787 tbc-patiënten, waarvan er 203 open tuberculose hadden. Bijna 1.800 Nederlanders waren besmet geraakt met de bacterie, maar niet ziek geworden, aldus het RIVM.

Ook wereldwijd neemt het aantal patiënten af. Toch is tuberculose nog steeds de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, waaraan jaarlijks nog 1,7 miljoen zieken sterven. Vaak hebben patiënten geen toegang tot medicijnen. Bovendien is er een toenemend aantal gevallen van tuberculose waarbij patiënten resistent blijken voor de standaard medicatie.