Dit is een moderne benadering van couscous met groenten die normaliter in bouillon gegaard worden. U maakt hiervoor de couscous klaar zoals gisteren beschreven, schept de warme couscous in diepe borden en de groenten eroverheen.

Verhit de oven tot de hoogste stand. Maak de zoete aardappels, winterwortel en flespompoen schoon. Schil de zoete aardappels, de wortels en eventueel de pompoen. Snijd alles in gelijke stukken. Meng de aardappels, wortel en pompoen in een ovenschaal met wat olijfolie, peper en zout en rooster ze in de hete oven in ongeveer tien minuten goudbruin. Pel de tenen knoflook. Snijd de tomaten en koriander grof. Pureer in een keukenmachine of met een staafmixer de knoflook fijn met de tomaat en koriander. Verhit voor de charmila een scheutje olijfolie in een pan en bak hierin de tomatenpuree twee minuten. Voeg het paprikapoeder en komijnpoeder toe en bak kort mee. Voeg het gepureerde tomatenmengsel toe en laat op halfhoog vuur inkoken tot een dikke saus. Breng op smaak met wat peper en zout.

Meng de geroosterde aardappels en groenten met de charmila.