Speler vreest voor leven bij bij uitlevering

De verklaring leest als een vriendelijk, maar ook een tikje wanhopig verzoek. Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken riep woensdag Australië en Bahrein op om vooral met elkáár in overleg te gaan om een oplossing te vinden voor de voetballer Hakeem al-Araibi. Die zit al sinds eind november vast in een gevangenis in de hoofdstad Bangkok. „Wat die oplossing ook mag zijn”, schrijft het ministerie, Thailand zal de twee landen steunen en hoopt op „een resultaat dat voor iedereen bevredigend is”.

Thailand zit klem tussen beide landen. Eind november vertrokken Hakeem al-Araibi (25) en zijn vrouw vanuit Australië, waar hij een verblijfsvergunning heeft, voor hun huwelijksreis naar Thailand. Maar door een waarschuwing in de systemen van Interpol werd hij in Bangkok aangehouden.

Maandag besloot de rechtbank in Bangkok dat Araibi in de gevangenis moet blijven tot de volgende zitting. Die staat pas gepland op 22 april en vanwege zijn ‘vluchtrisico’ lieten ze hem niet op borgtocht vrij. Het risico dat hij er vandoor zou gaan, vonden de autoriteiten genoeg reden om Araibi met boeien aan zijn enkels de rechtbank binnen te brengen.

Martelingen

In 2014 vluchtte Hakeem al-Araibi van Bahrein, waar hij ooit nog voor in het nationale elftal speelde, naar Australië. In de media heeft hij openlijk verteld hoe ze hem in de Bahreinse gevangenis martelden: „Ze blinddoekten me. Eentje sloeg op mijn benen en zei: ‘Jij zult nooit meer voetballen. We maken je toekomst kapot’”, zei hij in 2016 tegen The New York Times.

Australië verleende hem asiel en Araibi bleef sinds zijn vertrek kritisch over het Bahreinse regime. Hij werd bij verstek tot tien jaar celstraf veroordeeld voor vernieling van een politiebureau. Terwijl Araibi een overduidelijk alibi had: er zijn televisiebeelden van hem op het voetbalveld vlak vóór de vernielingen, die ook op een heel andere plek in de stad gebeurden. Op basis van deze veroordeling vraagt Bahrein nu om zijn uitlevering.

Tot nu toe voeren vooral mensenrechtenorganisaties en de Australische voetbalbond actie voor Araibi. Amnesty International en Human Rights Watch roepen al van begin af aan dat Thailand Araibi gewoon terug naar Australië moet laten gaan, omdat het ook in Thailand niet is toegestaan mensen terug te sturen naar een land waar zij gevaar lopen.

Onder het motto #SaveHakeem is de Australische voetbalbond een inzamelingsactie begonnen, om de advocatenkosten voor hem te kunnen betalen en zijn vrouw bij te staan. Ze legde zelf 10.000 Australische dollar (6.200 euro) in. En de bond annuleerde een trainingskamp in Thailand voor spelers onder de 23 jaar, als mogelijk beginnetje van sancties voor Thailand en Bahrein.

Kritiek

De Australische regering kreeg kritiek dat ze zich niet hard genoeg maakt voor Araibi’s zaak. Woensdag zei de Australische premier Scott Morrison dat hij in twee brieven om Araibi’s vrijlating heeft gevraagd. Op de eerste kreeg hij niet eens antwoord, vertelde hij eind vorige week op de Australische radio. „Het is niet mijn werk om me beledigd te voelen, het is mijn werk om Hakeem naar huis te krijgen”, zei de premier.

Bekende sporters vragen zich publiekelijk af waarom de wereldvoetbalbond FIFA en het Internationaal Olympisch Comité geen sancties opleggen aan Bahrein en Thailand. De Australische zwemmer Ian Thorpe bijvoorbeeld: „Sportmannen en vrouwen brengen enorme offers voor hun sport, maar Hakeem ondergaat nu het ultieme offer: zijn vrijheid.”

Hoewel het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag nadrukkelijk schrijft dat de conclusie dat Thailand de voetballer wel zal uitleveren aan Bahrein, voorbarig is, is dat scenario niet denkbeeldig.

Araibi traint intussen in de gevangenis gewoon door. De Australische oud-voetballer Craig Foster zocht hem op in Bangkok en vertelt op Twitter dat hij fit wil zijn voor zijn club: „Push ups en rennen zonder schoenen.”