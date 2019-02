The Specials, de Britse ska-groep met zwarte en witte leden, die begin jaren tachtig populair werd, is al weer enige jaren herenigd en heeft nu een nieuw album opgenomen. Hoe verheugend ook, dit Encore begint op een verkeerde noot: ‘Black Skin Blue Eyed Boys’ is een hyperactief funknummer met lelijke gitaarsolo en zonder de Specials-signatuur.

The Specials spelen authentiek klinkende reggae, in een ontspannen cadans. De zang is van Terry Hall, die aangenaam versleten klinkt, en van de swingende Lynval Golding. Hall zingt over zichzelf in het verhalende ‘The Life And Times (Of A Man Called Depression)’, samen zingen ze over hedendaagse verschijnselen als Brexit en Black Lives Matter. Fantastisch is de single ‘10 Commandments’, gezongen door de jonge activiste Saffiyah Khan, over het verband tussen korte rokken en verkrachting. Dat zijn The Specials op hun best: relaxt, grappig, en maatschappijkritisch tegelijk.