Recordomzet voor veilinghuizen Christie’s en Phillips

Voor de grote internationale veilinghuizen was 2018 een recordjaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Christie’s en Phillips Auctions woensdag presenteerden. Beide bedrijven boekten de hoogste omzet uit hun geschiedenis.

Marktleider Christie’s, een Brits bedrijf in handen van de Franse zakenman François-Henri Pinault, boekte een omzet van omgerekend 5,8 miljard euro, 3 procent meer dan in 2017. Phillips, wat betreft omzet het derde veilinghuis ter wereld en eigendom van twee Russen die fortuin maakten in de mode-industrie, zette omgerekend 800 miljoen euro om, ruim 20 procent meer dan in 2017. Het beursgenoteerde Sotheby’s, nummer twee in de veilingwereld, publiceert de jaarcijfers later.

Voor Christie’s stond het jaar in het teken van grote particuliere collecties. Met als uitschieter de verkoop van de verzameling van Peggy en David Rockefeller in mei, goed voor het recordbedrag van 835 miljoen dollar. De Verenigde Staten bleven met 39 procent van de omzet de belangrijkste kunstmarkt, vóór Europa (36 procent) en Azië (25 procent). De omzet uit online-only veilingen steeg met 16 procent naar 73 miljoen euro.

Guillaume Cerutti, de Franse topman van het Britse Christie’s, toont zich in een persbericht optimistisch over 2019, al waarschuwt hij wel voor „uitdagende macro-politieke en economische omstandigheden”.

Brexit

Daarmee doelt Cerutti vooral op de vermoedelijke Brexit, zegt Arno Verkade, managing director van de Nederlandse en Duitse vestigingen van Christie’s. „Bij ons bedrijf is een denktank bezig om de gevolgen in kaart te brengen. De uittreding uit de EU staat bovenaan onze agenda.”

Met minder dan 20 miljoen euro veilingomzet deed de Nederlandse vestiging van Christie’s het minder dan een jaar eerder. Toch was het een goed jaar voor de dependance, zegt Verkade. Christie’s veilde, onder meer in Londen en New York, voor 60 miljoen euro aan kunst die in Amsterdam was ingebracht. Onder meer de collectie van zakenman Eric Albada Jelgersma, en kunstwerken die nog van voormalig bankier Dirk Scheringa zijn geweest.

De Amsterdamse vestiging van Christie’s is welbeschouwd een innamekantoor geworden, zegt Verkade. „Een representative office die óók af en toe veilt.”