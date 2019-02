Museum bevestigt: dat kleine stilleven in San Francisco is echt van Van Gogh

Deskundigen van het Van Gogh Museum in Amsterdam hebben onlangs een olieverfschilderij erkend als een authentiek werk van Vincent van Gogh. Het kleine ‘Stilleven met fruit en kastanjes’, in bezit van de Fine Arts Museums of San Francisco (FAMSF), was niet officieel erkend maar werd wel geëxposeerd als mogelijk werk van van Gogh.

Hij zou het doek (27 x 35,6 cm) in 1886 hebben geschilderd in de herfst in Parijs. Het echtpaar Bruno en Sadie Adriani schonk het in 1960 aan het museum in San Francisco.

Het Amsterdamse Van Gogh Museum onderzocht het schilderij, en schreef het toe aan de Nederlandse schilder. Doek en de verf komen volgens de experts overeen met Van Goghs werk. „Destijds heeft het schilderij niet de oeuvrecatalogus gehaald, waardoor het altijd de vraag is geweest of het schilderij nu wel of niet door Van Gogh gemaakt was”, zegt Louis van Tilborgh, senior-onderzoeker bij het Van Gogh Museum.

De aanleiding voor het onderzoek was een tentoonstelling in Essen waar het stilleven een aantal jaar geleden hing. Van Tilborgh: „Onder kenners en het museum in San Francisco circuleerde de vraag al jaren. Die tentoonstelling was een mooi moment om het schilderij te onderzoeken.”

Het Van Gogh Museum krijgt jaarlijks zo’n tweehonderd ‘mogelijke Van Goghs’ onder ogen. De laatste keer dat het een authentiek schilderij betrof was in 2013.