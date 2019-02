MSC Zoe blijkt bij hertelling meer containers verloren dan gedacht

Het containerschip MSC Zoe is begin januari niet 291 maar zeker 345 containers verloren. Dat is gebleken na hertelling van de containers die nog aan boord stonden, heeft de rederij laten weten aan Rijkswaterstaat. Wat het schip precies verloren was kon pas goed in kaart gebracht worden bij het lossen van het laatste deel van de lading, afgelopen weekend. Mogelijk loopt het aantal nog verder op.

Het schip verloor de containers op 2 januari in slecht weer. De containers die nog op het schip stonden, stonden volgens Rijkswaterstaat “schots en scheef”. De rederij zou zo goed mogelijk geteld hebben, maar desondanks het precieze aantal onderschat hebben. Het aantal containers met een gevaarlijke lading is ongewijzigd, zegt Rijkswaterstaat. Het ging volgens de laatste informatie om twee containers met het 7.000 kilo giftig dibenzoylperoxide en 400 kilo aan lithium-ion-batterijen. Een deel van de lading is aangespoeld in Nederland en Duitsland.

Het schip is na het incident naar de Duitse Bremerhaven gevaren. Daar zijn onder meer alle beschadigde containers van boord gehaald. Vervolgens voer het schip door naar Gdansk waar de rest werd gelost. Volgende week wordt daarvan een definitief overzicht verwacht.

De berging van de containers is inmiddels ruim twee weken aan de gang. Losse objecten, waaronder afval en delen van auto’s, en beschadigde containers worden met grijpers naar boven gehaald. Vissersschepen zijn ingezet om te helpen met kleinere spullen die in het water drijven. Containers die nog intact zijn worden op een later moment van de zeebodem gehaald. De kosten voor de berging zijn voor rekening van rederij MSC.