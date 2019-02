Mengsel van Renaissance en oosters heden

De stem van de Libanese zangeres Rima Khcheich leek onlangs te zweven door het poëtische doolhof van een medina. In het Amsterdamse Podium Mozaïek gaf ze bij de Flamenco Biënnale een concert met basklarinettist Maarten Ornstein en theorbist Mike Fentross. Het drietal speelde daar het nieuwe album Ombre de mon amant, een wonderlijk mengsel van muziek uit de westerse Renaissance en het oosterse heden. Ornstein en Fentross lieten op hun barok-cd Oblivion suave al eerder horen hoe mooi basklarinet en theorbe bij elkaar kleuren. En Khcheich voegt daar met haar stem – wiegend als een sluier in de wind – weer een diepere dimensie aan toe, zingend over mysteries, over wat de dood zou zeggen als hij een tong bezat om te spreken, over dromen, reizen op wolken, jezelf zien in de weerspiegeling van je geliefdes ogen. Ornsteins basklarinet ademt en zucht, en Fentross’ vihuela en theorbe zijn de grond waaruit de gedachten en gevoelens als bloemen opschieten. Muziek om in te verzinken.

Klassiek Ombre de mon amant Rima Khcheich, Maarten Ornstein & Mike Fentross ●●●●●