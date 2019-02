Macedonië zet grote stap op weg naar NAVO-lidmaatschap

Nu Macedonië de ruzie over zijn naam met Griekenland heeft bijgelegd, heeft het land een grote stap gezet op weg naar het NAVO-lidmaatschap. Woensdag werd tijdens een ceremonie op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel de toetredingsprocedure officieel in gang gezet, meldt persbureau AP. Dat leidt ertoe dat Macedonië waarschijnlijk binnen een jaar lid is van het militaire bondgenootschap.

Het geschil met NAVO-land Griekenland zorgde er tot nu toe voor dat de toetredingsprocedure van Macedonië niet van start kon gaan. Griekenland maakt al bijna dertig jaar bezwaar tegen de naam van Macedonië. Die zou een territoriale aanspraak impliceren op de gelijknamige regio in Noord-Griekenland. Zolang Macedonië zijn naam niet aanpaste, weigerde Griekenland telkens mee te werken aan het in gang zetten van de toelating. Daar is de goedkeuring van alle 29 huidige NAVO-lidstaten voor nodig.

Vorig jaar juni sloten de Macedonische premier Zaev en zijn Griekse collega Tsipras een akkoord dat aan het conflict een einde moet maken. De oplossing: Macedonië gaat voortaan de Republiek Noord-Macedonië heten. De Macedonische bevolking keurde de naamswijziging eind september in een referendum goed. De parlementen in beide landen hebben ook hun fiat aan de hernoeming gegeven.

Parlementen moeten instemmen

Voordat Macedonië ook echt NAVO-lid is, moeten de parlementen van alle NAVO-landen nog instemmen met de toetreding. Zodra het Griekse parlement dat heeft gedaan, maakt Macedonië de naamswijziging definitief. De toelatingsprocedure is het land overigens al wel in gegaan onder zijn nieuwe naam.

Het laatste land dat toetrad tot de NAVO was Montenegro, in 2017. Het duurde toen ongeveer een jaar voordat alle parlementen akkoord waren. Als de toelating van Macedonië even lang duurt, zal het land dus eind 2019 of begin 2020 bij het bondgenootschap horen.