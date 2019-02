Islamitische hogeschool Rotterdam failliet

De Islamic University of Applied Sciences (IUR), een islamitische hogeschool in Rotterdam, is dinsdag door de rechter failliet verklaard. Dat bevestigt curator Marcel Windt woensdagavond tegenover NRC. Drie leerkrachten en twee andere personeelsleden hadden daar via hun advocaat om gevraagd, omdat ze samen nog ruim 100.000 euro aan salaris tegoed hadden.

Het bankroet betekent niet dat de school nu direct dicht gaat. Volgens curator Windt wil de school open blijven, en gaat de stichting achter de instelling in verzet tegen het faillissement. Windt maakt nu een inventarisatie van de totale schulden van de school.

De islamitische hogeschool raakte de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak. Zo deed rector Ahmet Akgündüz een paar keer onverdraagzame uitspraken over tegenstanders van de Turkse president Erdogan. In 2013 verweet hij hen in een pamflet “een westerse levensstijl”, en maakte hij hen uit voor “goddeloze” vijanden van hun “religie en vaderland”. Later zei hij op de Turkse tv dat opponenten van Erdogan de doodstraf verdienen. Dat leidde in december vorig jaar tot een onderzoek van het ministerie van Onderwijs.

Onrealistische begroting

In november dreigde minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) nog met intrekking van de accreditatie van de IUR. Reden waren zorgen van de Inspectie van het Onderwijs over de bestuurlijke en financiële gang van zaken bij de school. De begroting zou niet realistisch zijn, en er was onduidelijkheid over wie er in het stichtingsbestuur zaten. Uiterlijk eind februari moest de school voor verbetering zorgen. Drie jaar eerder was de school ook al onder verscherpt toezicht komen te staan.

Of de hogeschool er nog in kan slagen om een geldschieter te vinden en zo het faillissement af te wenden, is volgens curator Windt moeilijk in te schatten. Aan de ene kant gaat het om een school “die vaak onder vuur heeft gelegen”, zegt hij. “Toch zijn er misschien ook partijen wie er veel aan gelegen is om deze vorm van onderwijs te continueren. Normale inschattingen over de overlevingskansen gaan nu even niet op.” Volgens Windt moet over een week duidelijk worden of de school kan blijven bestaan.

Op de IUR kunnen studenten twee erkende diploma’s halen: een hbo-bachelor islamitische theologie en een hbo-master islamitische geestelijke zorg. De instelling bestaat sinds 1997 en heette tot 2017 de Islamitische Universiteit Rotterdam. Daarna mocht de school zich niet meer zo noemen, omdat ‘universiteit’ een beschermde titel was geworden.